PENSIE BAROSANA ȘI SINECURĂ PE MĂSURĂ! Prefectul Oprea vrea să angajeze „șofer de lux”: un subofițer jandarm pensionat, cu 8.600 lei pe lună?!

luni, 18 august 2025

Surse din interiorul Instituției Prefectului confirmă că prefectul Mihai Oprea vrea să aducă în propria „curte” un nou protejat: Claudiu A., un subofițer recent pensionat de la Jandarmerie. Numai că vorbim de un pensionar „special” – cu o pensie de 8.600 de lei lunar, obținută nu doar prin vechime, ci și printr-o manevră de culise orchestratată si de Oprea.

Potrivit informațiilor, prefectul ar fi exercitat presiuni directe asupra Jandarmeriei Vâlcea pentru ca subofițerul să primească, pe ultima sută de metri, așa-numita „soldă de merit” pe o perioadă de 6 luni. Această „bonificație” nu a fost altceva decât o strategie calculată, menită să umfle consistent baza de calcul a pensiei. Rezultatul? O pensie pe care mulți români nu o câștigă nici după o viață întreagă de muncă cinstită!

Dar circul nu se oprește aici. Deși trăiește bine-mersi cu 8.600 de lei pe lună din bani publici, Claudiu A. nu se mulțumește cu postura de pensionar privilegiat. Prefectul Oprea îl vrea șofer la Prefectură, fix în fruntea parcului auto al instituției! Cu alte cuvinte, încă un post călduț și sigur, întreținut din buzunarele vâlcenilor, pentru cineva care ar fi trebuit să iasă din sistem și să lase locul liber pentru cei tineri.

Este revoltător! În timp ce mii de vâlceni trăiesc din salarii mizere, iar pensionarii de rând abia își duc traiul cu 1.500–2.000 lei, statul plătește pensii de lux unor foști subofițeri care, prin jocuri de culise, își maximizează privilegiile. Mai grav este că prefectul – reprezentantul Guvernului în teritoriu – nu doar că tolerează aceste practici, ci le încurajează, transformând Prefectura într-un loc de sinecuri pentru „pensionari de lux” (acolo mai lucreaza cel putin 2 astfel de pensionari!)

Această situație ridică întrebări grave:

Cine îi dă dreptul prefectului să facă presiuni asupra Jandarmeriei pentru a umfla pensiile camarilei sale?

De ce un pensionar cu 8.600 lei lunar trebuie să mai ocupe și un post plătit tot de contribuabili?

Unde se oprește rețeaua de interese care sufocă instituțiile publice din Vâlcea?

Cazul subofițerului Claudiu A. nu este decât încă o dovadă că Prefectura Vâlcea riscă să devină o agenție de plasare a sinecurilor pentru pensionari privilegiati din politie, armata, jandarmerie!

Cetățenii așteaptă explicații publice! Pentru că, în final, banii pentru pensii speciale și sinecuri se plătesc tot din taxele și impozitele oamenilor care muncesc cinstit în județul Vâlcea.