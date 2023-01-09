Pe 10 septembrie, micii pasionați de ciclism cuceresc centrul orașului Râmnicu Vâlcea

vineri, 22 august 2025

Turul României nu este doar despre profesioniștii care cuceresc drumuri ce străbat locuri spectaculoase țară, ci și despre ciclistul amator sau micuțul pasionat de pedalat, care simte fiorul competiției, bucuria efortului și aplauzele publicului. Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, partener principal al evenimentului, aduc în Râmnicu Vâlcea, în cadrul Turului României, o cursă dedicată copiilor cu vârste între 2-14 ani.

Evenimentul este o ocazie perfectă pentru copii să experimenteze emoția unei competiții reale, să pedaleze în siguranță și să simtă aplauzele publicului, la fel ca marii sportivi.

Pe 10 septembrie, în timp ce cicliștii profesioniști pedalează în prima etapă a Turului României, din Craiova spre Rm. Vâlcea, centrul orașului se va transforma într-un loc plin de emoție și voie bună, odată cu startul Cursei Copiilor. Începând cu ora 11:00, cu start de la Centrul Civic - Calea lui Traian, micii cicliști vor pedala cu entuziasm, încurajați de părinți, prieteni și localnici, simțind pentru prima dată adrenalina unei competiții pe două roți. Atmosfera va fi una festivă, cu aplauze și zâmbete la fiecare viraj, iar traseul organizat le va permite celor mici să se bucure de experiență în deplină siguranță.

Evenimentul este o ocazie specială pentru tinerii participanți să își testeze abilitățile, să învețe ce înseamnă fair-play-ul și să descopere frumusețea sportului în aer liber. Pentru mulți, va fi primul contact cu spiritul competiției, un moment ce le poate inspira pasiunea pentru ciclism pe termen lung. Râmnicu Vâlcea devine astfel un punct de start nu doar în traseul Turului României, ci și în povestea viitorilor campioni.

Înscriere simplă, rapidă și gratuită!

Înscrierea este gratuită și se realizează online aici: https://turulromaniei.ro/cursa-copiilor-ramnicu-valcea/. În ziua competiției, kit-urile de concurs vor fi ridicate, începând cu ora 10:00, de la Centrul Civic.

Toți participanții vor primi medalii de FINISHER.

Tot ce îți trebuie este o bicicletă în stare bună, cască de protecție și dorința de a trăi o experiență de neuitat.

Turul României este organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan, în calitate de partener principal. Evenimentul îmbină performanța sportivă cu promovarea celor mai frumoase zone turistice și culturale ale țării, reunind orașe istorice, drumuri pitorești și peisaje spectaculoase într-un traseu conceput să aducă ciclismul mai aproape de publicul larg și să susțină un stil de viață sănătos.

Competiția de elită va fi transmisă în direct pe Prima Sport și va putea fi urmărită LIVE și pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile de Facebook Tour of Romania și Auchan România. De asemenea, rezumate zilnice vor fi difuzate și de TVR.

Program și traseu Turul României 2025

9 septembrie – Prezentarea echipelor - Craiova

10 septembrie - Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 175 km

11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 172 km

12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km

13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km

14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km

Sponsorii evenimentului: YoPro, Rexona, Clear, Pedigree, M&M's, Stay Strong, Cristim, Orange, Elit, Pizza Giuseppe, Pepsi, Home Garden, Delikat, Born winner, Hochland, Mondelez, Gold Nutrition.

Partener mobilitate: Petrom

Mașina oficială: Suzuki

Apa oficială: Dorna

Partener tehnic: Bellotto

Parteneri media: Prima Sport, TVR

Despre Turul României

Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă de pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională - Turului României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2025 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial.