PANADRIA SRL – DRUMUL SPRE AFACERI DE ZECI DE MILIOANE ÎN VÂLCEA! Un jucător „plantat” politic în infrastructura vâlceană?!

PANADRIA SRL, companie cu sediul în comuna Găneasa, județul Olt, este un exemplu clasic al „micilor miracole” din construcțiile românești. Cu un capital social simbolic de 200 lei, firma controlată de Barbu Florea rulează astăzi contracte de zeci de milioane de euro și se extinde agresiv în Vâlcea.

Cifre spectaculoase, dar pline de paradoxuri

În 2024, PANADRIA a raportat o cifră de afaceri de 136,5 milioane lei, cu un profit net de aproape 14 milioane lei – o creștere de 56% față de anul precedent. Numărul angajaților a scăzut, însă, la 323, ceea ce ridică întrebări: cum reușește compania să livreze lucrări de asemenea amploare cu personal redus?

Deși rapoartele financiare o plasează într-o zonă de risc scăzut și cu probabilitate de insolvență aproape nulă, realitatea juridică este alta: peste 120 de dosare pe rolul instanțelor, inclusiv proceduri de faliment, litigii de muncă și contestații la licitații.

Intrarea în Vâlcea – discretă, dar calculată

Primul pas al PANADRIA în județul Vâlcea a fost deschiderea unui punct de lucru la Măgura în 2024, pe un teren concesionat pentru 10 ani. A urmat un contract minor cu Primăria Voineasa pentru furnizare de beton, în valoare de doar 14.800 lei. Mișcări aparent neînsemnate, dar care au pregătit terenul pentru ceea ce urma.

Contracte majore pe bani europeni

În mai 2025, Consiliul Județean Vâlcea a anunțat semnarea contractului pentru reabilitarea celui mai lung drum județean – DJ 676, un traseu de aproape 75 km între Vaideeni și Bălcești. Proiectul, finanțat cu fonduri europene, a fost câștigat de PANADRIA SRL. Contractul presupune asfaltarea drumului, construirea a sute de accese la proprietăți, podețe și rigole. Durata de execuție: patru ani.

Numai valoarea lucrărilor pentru acest drum este estimată la 52,3 milioane de euro – unul dintre cele mai mari proiecte rutiere finanțate din fonduri europene din istoria Consiliului Județean Vâlcea. Surse locale vorbesc însă despre legături controversate ale conducerii firmei cu zona politică, aspect ignorat la momentul atribuirii contractului.

Mini-centura Bujoreni – Căciulata

Nu este singurul proiect câștigat de PANADRIA în Vâlcea. În februarie 2024, Consiliul Județean a semnat un alt contract cu firma din Olt: modernizarea DJ 703L, varianta ocolitoare paralelă cu DN 7, între Bujoreni și Căciulata. Valoarea: 30 milioane lei (circa 6,6 milioane euro). Termen de execuție: 27 de luni.

Acest drum, gândit ca soluție pentru aglomerația infernală de pe Valea Oltului, devine vital pentru infrastructura vâlceană. Dar odată cu el, PANADRIA își consolidează statutul de jucător cheie în județ.

Rețea financiară solidă, dar și litigii permanente

Firma are credite și contracte de leasing cu toate marile bănci comerciale: BRD, ING, Raiffeisen, Unicredit, dar și cu sucursale internaționale precum Caterpillar Financial. Practic, operează cu resurse financiare externe consistente, ceea ce explică de ce poate susține proiecte gigantice.

Paradoxul rămâne: în timp ce câștigă contracte publice de zeci de milioane, PANADRIA se confruntă în paralel cu litigii pentru insolvență și procese în instanțe din București, Teleorman și Olt.

Un jucător „plantat” în infrastructura vâlceană

În doar doi ani, PANADRIA a trecut de la contracte mărunte în Vâlcea la proiecte de peste 80 milioane de euro. Intrarea a fost calculată: mai întâi punct de lucru și contracte mici, apoi două dintre cele mai importante proiecte rutiere ale Consiliului Județean.

Întrebarea firească este: a ajuns județul Vâlcea dependent de o firmă din Olt pentru cele mai mari investiții în infrastructură?

Rămâne de văzut dacă PANADRIA va livra la timp și la calitate proiectele contractate sau dacă, așa cum s-a mai întâmplat în România, lucrările se vor transforma într-un nou șantier etern, cu milioane de euro blocate între instanțe, contestații și rețele de influență.

Cine deține, de fapt, Panadria SRL?

Conform informațiilor disponibile, Panadria S.R.L. este deținută în totalitate de Florea Barbu, care figurează ca asociat unic al companiei. Această informație este confirmată de surse precum LigaDreptății.ro. Conform mai multor surse deschise Panadria are legaturi directe cu fostul primar de la Slatina, penalul Darius Valcov si Paul Stanescu, unul dintre baronii care conduc PSD la nivel național!

Florea Barbu este tatăl lui Adi Florinel Barbu, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Olt. Există suspiciuni privind un posibil conflict de interese, având în vedere că SGA Olt reglementează activități relevante pentru domeniul de activitate al Panadria S.R.L., cum ar fi autorizarea balastierelor. De asemenea, Panadria S.R.L. a fost implicată în numeroase lucrări publice în județul Olt, ceea ce a generat controverse și întrebări legate de transparența și corectitudinea atribuirii acestor contracte.

Tiberiu Pîrnău