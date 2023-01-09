Ovidiu Popa, liderul deputatilor PSD, sare la gatul lui Bolojan: Reformele trebuie făcute cu cap, nu cu toporul!

luni, 11 august 2025

PSD a intrat la guvernare pentru stabilitate și construcție, nu pentru scandal și confruntare.

Respectarea Acordului politic din Coaliție este o condiție esențială: nu vom susține nicio decizie majoră a Guvernului care nu este agreată prin consens.

Investițiile – fie locale, fie marile proiecte naționale – înseamnă dezvoltare și nu pot fi abandonate. Putem discuta despre prioritizare, dar nu despre tăieri care condamnă comunitățile la stagnare.

Susținem ferm pachetul de măsuri pentru tăierea privilegiilor și restabilirea echității sociale. În schimb, orice altă măsură fiscală sau administrativă trebuie analizată atent, cu date concrete, nu aplicată orbește. Reformele trebuie făcute cu cap, nu cu toporul.

PSD își va apăra propunerile și nu va gira politic inițiative care nu au fost convenite în Coaliție sau care afectează nedrept cetățenii.

Stefan Ovidiu Popa, lider de grup PSD, Camera Deputaților