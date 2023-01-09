duminică, 24 august 2025

Orașul Berbești investește peste 11,6 milioane lei în amenajarea spațiilor verzi

Primăria Orașului Berbești, județul Vâlcea, a semnat un contract în valoare de 11,6 milioane lei (fără TVA) pentru amenajarea spațiilor verzi din localitate. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional și a fost atribuit în urma unei proceduri simplificate de achiziție publică, conform anunțului publicat în SEAP pe 21 august 2025.

Cine va realiza lucrările

Lucrările vor fi executate de o asociere de firme formată din: DBS Dramicam Building Solutions; BICA; ElectroVâlcea SRL

Contractul a fost semnat la data de 19 august 2025, iar valoarea totală atribuită este de 11.648.007,98 lei.

Ce presupune proiectul

Investiția vizează transformarea mai multor zone din Berbești în spații verzi moderne și accesibile comunității. Proiectul include: lucrări de terasamente și pregătirea terenului, plantarea de arbori și arbuști, amenajarea de gazon și alei pietonale, instalarea de mobilier urban, montarea unui sistem de irigații.

Impactul pentru comunitate

Autoritățile locale subliniază că proiectul răspunde unei nevoi reale, având în vedere deficitul actual de spații verzi urbane. Prin aceste lucrări, se urmărește atât protejarea mediului, cât și creșterea calității vieții locuitorilor. În plus, investiția contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă asumate de județul Vâlcea și la regenerarea urbană a orașului.

Achiziția a fost realizată potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Foto: primar Petre Glomnicu