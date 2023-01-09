Ocnele Mari, orașul scăpat de sub control: taxe neîncasate, terenuri „uitate” și construcții ilegale protejate de administrație

marți, 12 august 2025

În spatele fațadei liniștite a orașului Ocnele Mari, un raport al Curții de Conturi demontează imaginea de bună gospodărire afișată de administrația locală. Inspectorii au descoperit un amestec de nepăsare, lipsă de control și încălcări flagrante ale legii, care au produs pierderi de ordinul milioanelor de lei din bani publici.

Milionul pierdut din salubrizare

Între 2022 și 2024, Primăria Ocnele Mari nu a stabilit și nu a încasat taxa specială de salubrizare de la cetățenii și firmele care nu aveau contract cu operatorul Brai Cata SRL. Deși hotărârea de consiliu local impunea acest lucru, peste 1,13 milioane de lei nu au intrat niciodată în buget. În schimb, serviciul de salubrizare a fost plătit integral din bani publici.

Terenuri ocupate, dar fără chirie

În spatele blocului O1, 19 garaje și șoproane stau pe terenul domeniului privat fără niciun contract de închiriere și fără taxele aferente. Prejudiciul direct – peste 18.500 de lei – este doar vârful aisbergului, pentru că situații similare apar și lângă blocul M1, unde terenurile nici măcar nu sunt intabulate.

Patrimoniu fără acte și fără control

Terenurile din jurul mai multor blocuri, ocupate de construcții provizorii, nu figurează oficial în domeniul public sau privat al orașului. Lipsa intabulării blochează perceperea taxelor și lasă loc de abuzuri.

Șantiere fără autorizație

Pe străzile Cosota, Pinilor sau Alexandru Ioan Cuza, inspectorii au găsit case, garaje și terase ridicate fără autorizații sau cu acte expirate. În multe cazuri, administrația nu a perceput nici impozitele aferente.

Demolări „din ochi”

„Amfiteatrul în aer liber”, aflat în stare avansată de degradare, a fost demolat după o furtună puternică, dar fără autorizația de desființare prevăzută de lege și fără proces-verbal de recepție a lucrărilor.

Curtea de Conturi vorbește despre o administrație cu control intern slab, care nu aplică procedurile, nu urmărește încasarea veniturilor și tolerează ocuparea ilegală a domeniului public. Recomandările sunt clare: actualizarea inventarului bunurilor, intabularea terenurilor, urmărirea strictă a taxelor și aplicarea legii în urbanism.

Ceea ce ar putea părea o simplă listă de „scăpări” administrative este, în realitate, un mecanism care drenează bani din buget și lasă orașul într-o zonă gri a legalității. Și, așa cum reiese din raport, prețul pentru această nepăsare este plătit, inevitabil, de locuitorii din Ocnele Mari.