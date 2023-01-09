Nu o să mai fie nevoie de autorizaţie de construire pentru garaje, terase, pergole, bucătării de vară. Ce spune ministrul dezvoltării!

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, clarifică informaţiile potrivit cărora autorităţile vor fi dotate cu drone şi vor putea să îi amendeze pe cei care au construit ilegal. Ministrul explică faptul că un astfel de sistem este implementat şi în alte state, arătând că, în paralel, Codul Urbanismului va aduce modificări, iar pentru construcţii precum garaje, terase, pergole, bucătării de vară nu o să mai fie nevoie de autorizaţie de construire.

„Nu devenim poliţia garajelor de lemn. Ceea ce facem este de a impune mecanisme autorităţilor locale, posibilitatea de identificare şi inclusiv de măsurare prin drone a construcţiilor construite ilegal. Astăzi, în ţările occidentale, aceste lucruri funcţionează foarte simplu şi noi propunem acelaşi mecanism: sunt drone care trebuie autorizate, conform legislaţiei româneşti, nu oricine poate să umble cu drone. Autoritatea locală, cu aceste drone, identifică, nu intră pe proprietatea nimănui”, a spus Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3.

„Identifică clădirea, sunt drone performante care şi măsoară clădirea şi, pe baza acestor dovezi pentru care creăm temei legal, se deschide un rol fiscal pentru cetăţeanul care şi-a construit o casă pe care nu a declarat-o şi pentru care trebuie să plătească impozit cum plătesc toţi ceilalţi”, a completat ministrul, potrivit News.ro.

Ministrul a explicat că, în prezent, chiar dacă administraţiile locale au cunoştinţă despre construcţii ridicate ilegal, este dificil să acţioneze, întrucât pentru a intra pe o proprietate privată este necesară intervenţia altor autorităţi ale statului.

„Este incorect faţă de cetăţeanul care-şi plăteşte dările şi care respectă regulile şi legile acestei ţări, ca alţii să-şi permită să nu facă acest lucru”, a adăugat el.

Cseke a anunţat de asemenea că vor fi modificări ale Codului Urbanismului.

„Facem nişte simplificări pe aceste construcţii. De exemplu, garaje, terase, pergole, bucătării de vară nu o să mai fie nevoie de autorizaţie de construire. Adică, venim în paralel şi cu nişte simplificări ale legislaţiei în aşa fel încât să nu trebuiască să ceri pentru, scuzaţi-mă, pentru orice coteţ o autorizaţie de construire”, a explicat ministrul Dezvoltării, potrivit hotnews.ro