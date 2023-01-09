Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea: Guvernul Bolojan taie din viitorul copiilor noștri!

joi, 28 august 2025

Guvernul Bolojan taie din viitorul copiilor noștri!

Educația nu e o povară bugetară, este singura investiție sigură pentru viitor.

Tăierea burselor, închiderea școlilor și obligarea profesorilor să predea materii pentru care nu s-au pregătit distrug șansa copiilor la o viață mai bună.

Ca deputat de Vâlcea, nu pot să accept asta!

📚 Înainte de a fi parlamentar, am sprijinit școlile din Drăgășani și voi continua să lupt pentru educația fiecărui copil.

🚫 Nu sacrificăm viitorul pe altarul austerității!

#EducațiaContează #FărăAusteritate #ViitorulRomâniei #Aur

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea