Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea: Guvernul Bolojan taie din viitorul copiilor noștri!

Guvernul Bolojan taie din viitorul copiilor noștri!
Educația nu e o povară bugetară, este singura investiție sigură pentru viitor.
Tăierea burselor, închiderea școlilor și obligarea profesorilor să predea materii pentru care nu s-au pregătit distrug șansa copiilor la o viață mai bună.
Ca deputat de Vâlcea, nu pot să accept asta!
📚 Înainte de a fi parlamentar, am sprijinit școlile din Drăgășani și voi continua să lupt pentru educația fiecărui copil.
🚫 Nu sacrificăm viitorul pe altarul austerității!
#EducațiaContează #FărăAusteritate #ViitorulRomâniei #Aur
Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea
Web Design by DowMedia
Lasă un răspuns