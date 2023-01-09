Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea: Guvernele au mințit, minerii plătesc! Zona miniera Berbești–Alunu, sacrificata pe altarul ipocriziei!  

miercuri, 27 august 2025

Guvernele au mințit, minerii plătesc! Minerii de la Berbești–Alunu, "sacrificati" pe altarul ipocriziei!

„Minerii din Berbești–Alunu, astăzi doar aproximativ 450 de oameni, sunt sacrificați de toate guvernele care, timp de ani de zile, au mințit cu nerușinare că nimeni nu va rămâne pe drumuri. CET Govora, aflat în subordinea Consiliului Județean Vâlcea, a fost împovărat cu carierele, iar acum, în loc de soluții pentru prezent, oamenii primesc doar promisiuni.

Este o crimă economică și socială ca România să plătească miliarde pe importuri energetice și, în același timp, să închidă resursele proprii. Îi acuz pe toți cei care au condus această țară, de la stânga la dreapta, de ipocrizie și lipsă de viziune.

Solicit Guvernului măsuri imediate: prelungirea exploatării controlate a minei până la finalizarea noii centrale, un fond special de sprijin pentru familiile afectate și programe reale de reconversie profesională pentru mineri. Oamenii nu cer milă, ci dreptul la muncă și demnitate în propria lor țară.”

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea