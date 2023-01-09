Nicolae Mîndrescu: AUR nu e de acord cu majorarea impozitelor locale

duminică, 24 august 2025

Tanczos Barna, despre creşterea impozitelor locale, de anul viitor: Momentan vorbim de un procent între 60% şi 70%, nu e varianta finală. E o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor, pentru ca aceste primării să devină independente financiar

AUR nu este de acord cu majorarea impozitelor locale, așa cum propune coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR. Niciun partid responsabil nu poate fi de acord cu o asemenea decizie într-un context extrem de dificil pentru români.

Se băteau cu pumnul în piept că nu vor fi majorate taxele și impozitele pe care românii le vor plăti. Dar de când au format guvernul aruncă toată povara pe români. Nu au trecut nici trei luni de la alegeri și deja vorbim de noi majorări ale birurilor pe care românii trebuie să le plătească.

V-ați asumat guvernarea țării, atunci guvernați și veniți cu măsuri pentru oameni, nu împotriva lor!

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea