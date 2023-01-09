Neața, dragi râmniceni!!! Din cauza politicienilor corupți, Râmnicu Vâlcea se poate transforma oricând în Glina 2!

Iniţial, la faţa locului au fost trimise 14 autospeciale de stingere, însă având în vedere amploarea incendiului, numărul acestora a fost suplimentat, până la 18. La ora transmiterii acestei ştiri, intervenţia pompierilor este în desfăşurare.

La ora 16:20, autorităţile au emis un mesaj Ro-Alert pentru informarea şi avertizarea populaţiei aflate pe raza localităţii Glina.

Primele date de la faţa locului arată că „incendiul se manifestă pe suprafeţe întinse de vegetaţie uscată” şi există risc de propagare la locuinţe.

Pompierii din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov intervin, vineri după-amiază, pentru stingerea unui incendiu produs la vegetaţie uscată, anvelope şi alte deşeuri, în localitatea Glina.

Un incendiu de anvelope, deşeuri şi vegetaţie uscată a izbucnit, vineri după-amiază, 29 august, în localitatea Glina, situată în apropiere de Bucureşti. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ( ISU ) Bucureşti-Ilfov, există riscul ca flăcările să se extindă la locuinţe. Autorităţile au emis mesaj Ro-Alert către populaţia aflată în zonă.

De ani buni, locuitorii de pe străzi întregi din Râmnicu Vâlcea (exemple: Alunului, Morilor și Inătești) trăiesc sub un nor gros de fum toxic. Noapte de noapte, dar și ziua în amiaza mare, deșeuri electrice, cauciucuri, mase plastice și cabluri sunt arse pe câmpuri sau în curți ascunse. Mirosul greu se simte în tot orașul, iar aerul respirat depășește frecvent limitele admise de lege la particulele PM 2,5 – cele mai periculoase pentru sănătatea oamenilor.

În alte orașe europene, asemenea valori ar fi generat stări de urgență și descinderi cu mascații. La Râmnicu Vâlcea însă, Garda de Mediu, Agenția de Mediu, Poliția, Jandarmeria, Prefectura și Poliția Locală par simple decoruri: instituții prezente doar pe hârtie. În teren, absența lor este izbitoare.

Rețelele ilegale – un mecanism bine pus la punct

Fenomenele de acest tip nu sunt simple „incendieri accidentale”. În spatele lor există rețele organizate, care colectează cabluri, plastic și alte deșeuri de la firme locale și chiar din județele vecine. În loc ca aceste deșeuri să fie reciclate legal – operațiune scumpă, costând chiar și 500 de euro pe tonă – ele ajung pe mâna „topitorilor de ocazie”. Profitul este dublu: firmele scapă ieftin, iar „afaceriștii” fac bani din vânzarea metalelor rezultate.

În tot acest timp, copiii respiră plumb, dioxine și alte substanțe cancerigene, iar vârstnicii își duc zilele cu ochii înlăcrimați din cauza fumului gros.

Cine închide ochii?

Inspectorii zonali ai Poliției Locale, precum Ruxandra Nițu, sunt acuzați de cetățeni că nu ajung niciodată pe teren. „Nu vii să vezi cu ochii tăi ce se întâmplă, nu aplici sancțiuni, dar iei salariu de la buget!”, se revoltă oamenii. La Prefectură și la Garda de Mediu răspunsul e mereu același: „Verificăm situația”. Dar verificările nu schimbă nimic.

De la politicienii locali, cetățenii primesc doar promisiuni sterile. Mulți încep să se întrebe dacă lipsa de acțiune nu este, de fapt, cumpărată. Se dau șpăgi pentru ca focurile să ardă în continuare? Este întrebarea care se repetă tot mai des în comunitate.

Aerul otrăvit, parte din cotidian

Stațiile independente de monitorizare a calității aerului arată depășiri constante ale normelor. Totuși, raportările oficiale sunt fie întârziate, fie minimalizate. La nivel central, Ministerul Mediului pare să ignore semnalele venite din Vâlcea.

Consecințele sunt însă vizibile: numărul afecțiunilor respiratorii și al cazurilor oncologice este în creștere, iar medicii avertizează că zonele afectate riscă să devină focare de boli cronice.

Tăcerea care ucide

Problema nu mai este una locală, ci de securitate publică. Când instituțiile care ar trebui să protejeze viața cetățenilor preferă să se facă nevăzute, suspiciunea de complicitate devine inevitabilă. Și atunci apare întrebarea de fond: cine protejează rețelele de poluatori și cu ce preț?

Râmnicu Vâlcea a devenit un caz-școală despre cum un oraș poate fi sufocat nu doar de fum, ci și de tăcerea autorităților. În timp ce oamenii își pun sănătatea în pericol zi de zi, instituțiile fac zid în jurul poluatorilor. Iar când legea nu se aplică, suspiciunea de corupție devine mai mult decât o speculație – devine o certitudine în ochii cetățenilor.