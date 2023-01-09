vineri, 22 august 2025

Ministrul Educației lovește în viitorul României

Când un ministru al Educației le spune studenților „dacă nu vă convine scăderea burselor, mergeți la muncă”, nu vorbim doar de o declarație lipsită de respect. Vorbim de o gândire care taie din rădăcini viitorul acestei țări.

Studenții nu sunt cerșetori după burse, ci sunt INVESTIȚIA pe termen lung a României. Ei sunt medicii care ne vor salva viețile, inginerii care vor construi drumurile și tehnologiile de mâine, profesorii care vor forma următoarele generații.

Un stat care își umilește tinerii și îi forțează să aleagă între supraviețuire și educație este un stat care își condamnă singur viitorul.

De ce să-și piardă tinerii energia la un job prost plătit în loc să se concentreze pe studiu? De ce să-și caute salvarea în străinătate, în loc să construiască aici, acasă?

România are nevoie de o educație care să ridice, nu să coboare. Are nevoie de lideri care să investească în tineri, nu să le arunce replici disprețuitoare.

Noi, Tineretul AUR Vâlcea, nu vom accepta ca viitorul să fie sacrificat pentru nepăsarea unui ministru. Cerem respect pentru studenți, burse decente și o viziune reală pentru educația românească.

Pentru că România se construiește cu creiere, nu cu batjocură!

Constantin Stroe, Tineretul AUR