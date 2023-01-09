„Mega-protestul” anunțat la Râmnicu Vâlcea s-a stins înainte să înceapă. Doar câteva zeci de participanți

miercuri, 20 august 2025

Mult trâmbițatul protest al Cartel Alfa, care trebuia să aducă sute sau chiar mii de oameni în fața Prefecturii Vâlcea, s-a transformat miercuri într-un fiasco. Deși sindicaliștii din CET Govora și Apavil promiseseră o mobilizare „de amploare”, realitatea din teren a arătat cu totul altceva: la ora 15.30, în fața instituției se aflau doar 30-35 de persoane.

Acțiunea a început cu o întârziere semnificativă, iar atmosfera a fost una lipsită de energie. Mai grav, revendicările nu au fost comunicate publicului, iar liderii sindicali nici măcar nu au intrat la discuții cu prefectul.

Astfel, ceea ce fusese prezentat ca o demonstrație puternică s-a redus la o adunare timidă, cu un mesaj confuz și o participare modestă.

Foto: seintamplainvalcea.ro