Mascații i-au încins pe țiganii de pe strada Morilor din Râmnicu Vâlcea

duminică, 31 august 2025

Tensiuni în toiul nopții pe strada Morilor din Râmnicu Vâlcea! Zeci de persoane s-au încăierat, iar un apel la 112 a mobilizat forțele de ordine. Din primele date, conflictul ar fi izbucnit între două familii de etnie romă.

La fața locului au ajuns rapid echipaje ale Jandarmeriei Vâlcea și luptători din cadrul IPJ, care au reușit să aplaneze situația. În momentul intervenției, erau prezente aproximativ 15 persoane, însă martorii spun că numărul celor implicați a fost mult mai mare.

Cei responsabili urmează să fie sancționați contravențional. Autoritățile promit că vor comunica în scurt timp măsurile luate.