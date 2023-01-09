Managerul sportiv al SCM Râmnicu Vâlcea s-ar folosi de poziția sa pentru a câștiga la pariuri

vineri, 8 august 2025

Fotbalul și pariurile sportive se îmbină la fix în Hackerville. Managerul sportiv al SCM Râmnicu Vâlcea s-ar folosi de poziția sa pentru a câștiga la pariuri

Teodorescu Raul, un hacker vâlcean ”de succes”, în prezent în staff-ul echipei de fotbal SCM Râmnicu-Vâlcea, s-ar folosi de sportul rege ca să își înmulțească banii obținuți din criminalitate informatică prin ”industria” pariurilor sportive.

