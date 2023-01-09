joi, 14 august 2025

Malaia pregătește un muzeu unic în România: „Muzeul Fluierelor Lumii”

În satul Săliștea din comuna vâlceană Malaia prinde contur un proiect cultural inedit – Muzeul Fluierelor Lumii, inițiat de Asociația Culturală ISVOR, cu sprijinul Primăriei Malaia și cofinanțare AFCN. Muzeul va fi amenajat în fosta școală din localitate și va aduce la un loc fluiere tradiționale românești și instrumente similare din întreaga lume, integrate într-un concept modern, cu expoziții multimedia, sunete autentice și tururi interactive.

Pe lângă spațiul fizic, muzeul va dezvolta o platformă online, un Atlas al Fluierelor și o Metodă de fluier românesc dedicată în special copiilor. Vor fi organizate ateliere, interviuri cu meșteșugari, expoziții foto-video și un podcast cultural.

Publicul este invitat să contribuie la colecție prin campania „Fluierele lumii. Fluieră vacanța ta!”, donând instrumente achiziționate din diverse colțuri ale globului.

Inaugurarea este programată pentru decembrie 2025, cu concerte, ateliere în școlile din zonă și o expoziție interactivă. Proiectul își propune să redea fluierului românesc locul de simbol cultural viu, punte între tradiție și diversitatea globală.