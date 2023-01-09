Malaia, două zile de sărbătoare pe Valea Lotrului – Zilele Comunei, ediția a XVII-a

duminică, 31 august 2025

În ultimul weekend din august, comuna Mălaia s-a transformat într-un adevărat loc de sărbătoare. Între 30 și 31 august 2025, localnicii, vizitatorii din comunele vecine și turiștii aflați în vacanță pe pitoreasca Vale a Lotrului au participat la Zilele Comunei Mălaia – ediția a XVII-a, un eveniment care a adus pe scenă artiști de renume, ansambluri folclorice și formații iubite de public.

Manifestările s-au desfășurat pe stadionul localității, unde atmosfera a fost plină de energie, cântec și voie bună. Sâmbătă, 30 august, programul a debutat cu recitalurile formațiilor Alpin Band și Modernii, urmate de un moment special oferit de Valencio, iar seara s-a încheiat în ritm de dans alături de Alpin Band.

Ziua de duminică, 31 august, a adus pe scenă Orchestra „Rapsodia Vâlceană”, alături de îndrăgita interpretă Niculina Stoican. Publicul s-a bucurat și de recitalurile unor tineri interpreți talentați, care au adus un plus de prospețime și emoție.

Primarul comunei, Gheorghe Dinculescu, a transmis un mesaj de unitate și bucurie:

„Zilele Mălaiei sunt pentru întreaga comunitate, dar și pentru toți cei care iubesc Valea Lotrului. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care doresc să se bucure de muzică, dans și de atmosfera de sărbătoare.”

Pe lângă spectacole, vizitatorii s-au putut bucura de un târg plin de arome și culori: produse tradiționale, halvită, înghețată Polar și nelipsita turtă dulce au fost vedetele standurilor, aducând zâmbete pe chipurile celor mici și amintiri din copilărie celor mari.