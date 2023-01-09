Luță de la Xavitel a început, în sfârșit, lucrările la Baza Ostroveni – investiția mult promisă prinde viață cu pași mici

duminică, 24 august 2025

După mai bine de un an de promisiuni neonorate și scandaluri legate de concesiunea clădirii neterminate din incinta Ștrandului Ostroveni, firma Xavitel SRL, controlată de afaceristul Octavian Luță, a început, în sfârșit, lucrările de reamenajare.

Deocamdată, mobilizarea pe șantier este una modestă, ritmul este lent, dar semnalele din teren confirmă că investiția de peste 2 milioane de euro – promisă în contract – a intrat într-o etapă vizibilă de implementare.

Lucrări timide, dar reale

Potrivit observațiilor făcute la fața locului, în ultimele zile au apărut utilaje și echipe care lucrează la pregătirea terenului și la consolidarea construcției abandonate de ani de zile. Surse din Primărie susțin că firma a transmis că va intensifica ritmul în lunile următoare, pentru a respecta termenul de 24 de luni prevăzut în autorizația de construire.

Totuși, lucrările sunt departe de amploarea așteptată: scheletul clădirii este încă în paragină, iar zona continuă să arate mai degrabă ca un șantier abandonat decât ca viitor centru modern de agrement.

Contextul scandalos al concesiunii

Reamintim că în ianuarie 2023, Xavitel a obținut prin concesiune pe 49 de ani dreptul de a transforma clădirea neterminată din incinta Bazei Ostroveni într-un Centru multifuncțional de relaxare și agrement.

Contractul prevedea obligația obținerii autorizației de construire într-un termen de 12 luni – termen depășit. În mod normal, contractul trebuia reziliat la începutul anului 2024. Totuși, Primăria a preferat să acorde concesionarului mai multe păsuiri.

În august 2025, după multiple amânări și un an de scandal public, afaceristul Luță a făcut pasul minim necesar: a început efectiv lucrările.

După luni de stagnare și promisiuni goale, concesiunea Bazei Ostroveni pare să intre, timid, în faza de execuție. Afaceristul Octavian Luță a început lucrările, dar într-un ritm atât de lent încât mulți vâlceni se tem că povestea Bazei va rămâne și în continuare una a întârzierilor și a dezamăgirilor.

Ziarul de Vâlcea va monitoriza evoluția șantierului și modul în care Primăria Râmnicu Vâlcea veghează la respectarea contractului.

Tiberiu Pîrnău