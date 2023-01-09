Licitație la Mănăstirea Comanca, județul Vâlcea

Mănăstirea Comanca, Protoieria Râmnicu Vâlcea, cu sediul social în orașul Băile Olănești, str. Pietrișu nr. 1 A, jud. Vâlcea, organizează în ziua de 1 septembrie 2025, ora 12:00, la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, din mun. Râmnicu Vâlcea, licitație pentru executarea lucrărilor de reparații la învelitoarea din șiță a bisericii mănăstirii - monument istoric. Cei interesați pentru participarea la licitație pot procura Caietul de sarcini, Proiectul tehnic cu detaliile de execuție (arhitectură, structură de rezistență și instalații) de la sediul Mănăstirii Comanca, Protoieria Râmnicu Vâlcea, cu sediul social în orașul Băile Olănești, str. Pietrișu nr. 1 A, jud. Vâlcea, în perioada 21-31 august 2025, în intervalul orar 11:00-19:00. Informații suplimentare la monahia Nectaria Pușcașu, stareța mănăstirii, telefon: 0763.922.444.