marți, 26 august 2025

POS-ul în sertar și bătaia de joc de la Spitalul Județean Vâlcea.

Digitalizare pe hârtie, umilință în realitate.

Anul 2025. Țara care se laudă cu digitalizare, cu plăți online și cu „România inteligentă” își trimite pacienții bolnavi la bancomat. Da, ați citit bine. La Spitalul Județean Vâlcea pacienții nu pot plăti cu cardul. Nu pentru că n-ar exista POS. Există. Doar că aparatul stă de trei luni „în sertar”.

Explicația? Halucinantă. Personalul recunoaște: „Nu avem voie să-l folosim. Cei de la financiar nu știu să înregistreze plățile cu cardul”.

Așadar, într-un spital cu bugete uriașe, cu directori, șefi și contabili plătiți din bani publici, „necunoașterea” devine regulament de funcționare. Iar consecințele le suportă pacienții.

Legea spune clar: toate instituțiile publice trebuie să accepte plata cu cardul. Avem OUG 193/2002 și Legea 270/2022 care impun asta. Dar la Vâlcea, legea e opțională.

Românii pot plăti cu cardul până și la piață, dar nu și la spital. În loc să fie tratați, bolnavii sunt scoși din rând, trimiși la poarta spitalului, la un ATM aflat la o distanță considerabilă.

Nu contează că omul e cu febră, cu dureri sau cu emoții.

Cine e vinovat?

Responsabilitatea este la cei care permit o asemenea bătaie de joc.

Întrebarea e simplă: dacă nici măcar un POS nu pot gestiona, cum pot gestiona sănătatea oamenilor?

Ceea ce se întâmplă la Spitalul Județean Vâlcea este o palmă dată tuturor celor care, plătind taxe și impozite, speră să găsească în spitale respect și normalitate.

În anul 2025, să ții POS-ul în sertar și să trimiți bolnavii după bani cash nu este doar incompetență. Este nepăsare si dispreț.

Magda Popescu