duminică, 10 august 2025

La Consiliul Județean Vâlcea se lucrează cu cătușele pe masă – mesaj dur al președintelui Constantin Rădulescu către conducerea PSD și Guvern

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a lansat un atac frontal la adresa conducerii centrale a PSD și a Guvernului condus de Ilie Bolojan, avertizând că măsurile anunțate recent – inclusiv reducerea cu 20% a personalului – sunt hazardate și pun în pericol buna funcționare a administrației. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat unei televiziuni locale și au stârnit ecouri puternice în mediul politic.

„PSD este un partid fără reacție la ticăloșiile care se întâmplă în jurul nostru. Se lucrează la distrugerea PSD-ului, a partidului care apără oamenii. Să vii și să spui ‘plecați 20%’ în administrație, fără o analiză reală, este o dovadă de inconștiență”, a afirmat Rădulescu.

Acesta a atras atenția asupra situației critice din aparatul administrativ: „Avem concursuri la Consiliul Județean la care nu vine nimeni sau vin oameni foarte slab pregătiți. Noi lucrăm cu cătușele pe masă. Mai avem doar doi diriginți de șantier și ne-ar trebui cinci.”

Critici la adresa premierului

Rădulescu a susținut că premierul Ilie Bolojan ar trebui să se uite cu atenție la execuția bugetară a ministerelor și să realoce fondurile necheltuite către investiții și protecție socială: „Domnul prim-ministru trebuie să vadă unde nu s-au cheltuit banii și să-i trimită în teritoriu, pe Anghel Saligny, pe protecție socială, pe investiții. România nu se poate închide. Ai închis Anghel Saligny, ai închis țara.”

Mesaj pentru veteranii din PSD

În același interviu, liderul CJ Vâlcea a vorbit despre viitorul său politic, confirmând că va candida pentru o funcție de vicepreședinte în partid. El a făcut însă un apel la reînnoire a echipei: „Cei care sunt veterani trebuie să treacă în planul doi sau trei și să-i susțină pe cei care duc lupta mai departe. Nu poți câștiga cu campioni care au ajuns să obosească. PSD trebuie să scoată în față noi campioni, iar cei care au fost campioni să treacă pe banca de rezerve.”

„Să nu le retrag eu sprijinul politic!”

Întrebat dacă declarațiile dure la adresa conducerii îi pot aduce sancțiuni, Rădulescu a replicat: „Abia aștept. Să nu le retrag eu sprijinul politic!”

În final, liderul CJ Vâlcea a subliniat că nu este împotriva partidului, dar cere dialog și coordonare înainte de luarea unor decizii majore: „Nimeni din acest partid nu trebuie să anunțe măsuri fără să ne înțelegem în coaliție. Eu sunt drept și voi vorbi întotdeauna drept. Nu facem prostii. Oamenii aceștia au familii acasă și nu-mi permit să-i pun în pericol.”

Declarațiile lui Constantin Rădulescu, cu accente rareori întâlnite în spațiul public din partea unui lider PSD aflat în funcție, pun reflectorul pe tensiunile interne din partid și pe frustrarea acumulată în teritoriu față de deciziile luate la București.