Justiția, în blocaj: Procurorii din Vâlcea suspendă activitatea cu publicul și soluționarea plângerilor!

joi, 28 august 2025

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au declanșat un protest pe termen nedeterminat, în semn de nemulțumire față de proiectul legislativ care vizează modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților.

Într-un comunicat transmis public, aceștia acuză că modificările propuse contravin deciziilor Curţii Constituţionale și recomandărilor instituțiilor europene privind protejarea independenței magistraților – principiu esențial într-un stat de drept. În acest context, Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului Vâlcea a decis să solicite Consiliului Superior al Magistraturii emiterea unui aviz negativ asupra proiectului de act normativ.

Forma de protest adoptată presupune limitarea activității de urmărire penală și de supraveghere a acesteia strict la cauzele urgente. Totodată, a fost suspendată soluționarea plângerilor împotriva rezoluțiilor de netrimitere în judecată, precum și activitatea cu publicul și audiențele.

Măsurile anunțate vor fi menținute „până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii săi”, au precizat procurorii vâlceni.

Potrivit acelorași surse, și parchetele de pe lângă judecătoriile arondate Tribunalului Vâlcea au decis să adopte proteste similare.