marți, 26 august 2025

Judecătorii de la Tribunalul Vâlcea intră în grevă: cer retragerea proiectului privind reforma pensiilor de serviciu

Marți, 26 august 2025, judecătorii de la Tribunalul Vâlcea s-au întrunit în Adunarea Generală pentru a adopta o poziție oficială în legătură cu proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Magistrații vâlceni au votat în unanimitate pentru declanșarea protestului, considerând că inițiativa legislativă amenință grav independența justiției și statutul lor profesional.

Deciziile adoptate de magistrații vâlceni

În urma ședinței, judecătorii au stabilit patru puncte esențiale:

Retragerea imediată a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

Încetarea campaniei publice și politice împotriva autorității judecătorești , pe care o consideră „agresivă” și cu efecte negative asupra statului de drept și a garanțiilor privind drepturile și libertățile cetățenilor.

Suspendarea soluționării cauzelor începând cu 27 august 2025, cu excepția celor ce vizează libertăți fundamentale, măsuri preventive privative de libertate, suspendarea unor acte administrative sau situațiile deosebit de urgente ce privesc minorii.

Continuarea activităților administrative și profesionale – redactarea hotărârilor, verificarea și regularizarea cererilor, pregătirea profesională – însă fără judecarea cauzelor care nu intră în categoria urgentă.

Context național: proteste în toată țara

Decizia Tribunalului Vâlcea se înscrie într-un val de proteste similare organizate de instanțe din întreaga țară. Judecătorii contestă modificările legislative ce vizează reducerea pensiilor de serviciu, pe care le consideră o ingerință politică directă în statutul magistraților și o amenințare la adresa independenței justiției.

Reacția Guvernului

Ministrul Justiției a transmis marți o primă reacție, îndemnând la calm și dialog:

„Nu trebuie să funcționăm în logica unui război între puteri ale statului. Reforma trebuie discutată, nu impusă în termeni conflictuali”, a declarat oficialul.

Consecințe pentru cetățeni

Prin suspendarea cauzelor, activitatea instanței va fi semnificativ afectată. Procesele civile și penale obișnuite vor fi amânate pe termen nedeterminat, iar singurele cazuri soluționate vor fi cele cu caracter urgent, care privesc libertatea persoanei sau situațiile speciale legate de minori.

Astfel, justițiabilii din județul Vâlcea – la fel ca în întreaga țară – se confruntă de miercuri, 27 august 2025, cu blocaje majore în actul de justiție, până la o eventuală retragere sau renegociere a proiectului de lege.