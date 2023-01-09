JAF PE BANI PUBLICI LA ICSI RÂMNICU VÂLCEA! Mihai Varlam – 8.700 € lunar din salarii, plus pensie! Directoare și șefi care depășesc 11.000 € pe lună!

vineri, 29 august 2025

JAF PE BANI PUBLICI LA ICSI RÂMNICU VÂLCEA!

Mihai Varlam – 8.700 € lunar din salarii, plus pensie! Directoare și șefi care depășesc 11.000 € pe lună!

În timp ce Guvernul Bolojan predică austeritatea și anunță reduceri masive în aparatul bugetar, la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea, banii publici curg în buzunarele unor șefi privilegiați.

Șeful ICSI – SALARIU DE LUX, pensie pe deasupra

Declarația de avere a președintelui Consiliului de Administrație, Mihai Varlam, arată negru pe alb: 524.006 lei net în 2024, adică peste 8.700 € lunar, la care se adaugă și o pensie de 36.000 lei.

Cu alte cuvinte, omul e și bugetar de lux, și pensionar „de serviciu”!

Averea: vilă, teren și bolizi de lux

Varlam locuiește într-o casă de 220 mp în Bujoreni, are un teren intravilan de 1.150 mp și conduce BMW, Mercedes și Mazda. Fără datorii și cu venituri sigure, șeful ICSI trăiește într-o lume paralelă cu românii amărâți care abia își plătesc facturile.

Directoare și șefi – pensii și salarii de mii de euro

Cazul Varlam nu e unic. Alți șefi de la ICSI încasează sume astronomice:

Viorica Handolescu , directoarea economică, pensionară și ea: peste 6.000 € lunar din salariu și pensie.

Roxana Ionete, directoarea științifică, plus soțul său – inginer la ICSI: împreună peste 11.000 € lunar!

Un adevărat clan al bugetarilor de lux, plătiți regește din taxele românilor!

Cercetare sau vacă de muls?

ICSI este prezentat ca institut strategic, dar cu rezultate invizibile pentru public. În timp ce spitalele și școlile se confruntă cu lipsuri, aici salariile rivalizează cu cele din multinaționale.

Reforma bugetară cu două viteze

Guvernul taie posturi în sănătate și educație, dar la ICSI Vâlcea se trăiește ca la Hollywood. Reforma bugetară e doar pentru „prostime”, în timp ce bugetarii de lux își încasează milioanele liniștiți.

Cazul ICSI Vâlcea trebuie să fie un semnal de alarmă! Nu doar cei mici trebuie să suporte austeritatea, ci și „șefii” din institutele unde banii publici se scurg fără control și fără transparență!