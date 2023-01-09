Ion (Geani) Deaconu, pensionarul de lux cu 13.000 lei pe lună, aterizat direct în fotoliul de șef la Serviciul Județean de Pază Vâlcea. „Specialii” nu dispar, doar se transferă!

joi, 14 august 2025

Ion (Geani) Deaconu, pensionarul de lux cu 13.000 lei pe lună, aterizat direct în fotoliul de șef la Serviciul Județean de Pază Vâlcea. „Specialii” nu dispar, doar se transferă!

România taie capete… dar numai pe hârtie. În timp ce Guvernul anunță cu surle și trâmbițe „sfârșitul cumulului pensiei cu salariul la stat” și 233 de pensionari speciali din Vâlcea se pregătesc de concediere, rețelele politice fac rocada sinecurilor fără să clipească.

Ultimul exemplu? Ion (Geani) Deaconu – fost polițist, pensionat cu o pensie de peste 13.000 lei lunar, fost consilier la Consiliul Județean Vâlcea, apoi consilier la Agenția Națională de Sport condusă de pesedistul Bogdan Matei – a primit cadoul perfect: funcția de director general al Serviciului Județean de Pază Vâlcea.

Schimbarea „din mers”

Deaconu îl înlocuiește pe Cristian Spiridon, fiul fostului deputat PSD Nicu Spiridon. Spiridon-junior a fost pus pe funcție imediat după pensionarea tatălui, dar mandatul său a durat cât o pauză de țigară: acum a fost „parcat” strategic la groapa de gunoi de la Roești.

Funcții de șef, din tată-n fiu și dintr-un birou cu aer condiționat direct la altul. Sinecura nu se pierde, sinecura se transformă!

Lovitura legislativă… doar pentru fraieri

Pe 14 august 2025, în plin scandal național, Vâlcea figurează cu 233 de pensionari speciali – foști polițiști, militari și lucrători din servicii – care încă ocupă posturi bine plătite în administrația locală. Noile reglementări îi scot la pensie definitiv, după ce Înalta Curte a decis că emiterea deciziei de pensionare înseamnă automat încetarea contractului de muncă.

În realitate, lista neagră nu atinge „untul și mierea” sistemului. Oameni ca Geani Deaconu fac parte dintr-o categorie aparte: cei care, în loc să plece acasă, își găsesc rapid alt scaun cald. Iar totul se întâmplă în timp ce guvernanții le spun românilor că „au pus capăt privilegiilor”.

Mesajul din culise

Cazul Deaconu e o demonstrație crudă a felului în care funcționează administrația locală: pentru omul de rând, legea e sabie; pentru oamenii „sistemului”, legea e elastică.

Astăzi, pensionarii speciali pleacă pe ușa din față și intră pe cea din spate, direct într-o altă funcție publică, cu alt salariu, cu altă legitimație.

„Curat, murdar, coane Fănică!” nu mai e doar o replică din Caragiale, ci un motto neoficial.

Tiberiu Pîrnău

Organigrama sinecurilor:

1. Geani Deaconu

Origine : fost polițist, pensionat cu peste 13.000 lei/lună.

Carieră post-pensie : consilier la CJ Vâlcea → consilier la Agenția Națională de Sport (condusă de pesedistul Bogdan Matei) → nou director general la Serviciul Județean de Pază Vâlcea (numit în 2025).

Observație: salturi directe dintr-o funcție politică în alta, fără concurs real, în pofida valului legislativ anti-cumul.

2. Cristian Spiridon

Origine : fiul fostului deputat PSD Nicu Spiridon.

Carieră : consilier CJ Vâlcea, imediat după pensionarea tatălui primește funcția de director general la Serviciul Județean de Pază → după câteva luni este „parcat” la groapa de gunoi de la Roești , tot într-o funcție de conducere.

Observație: exemplu clasic de „transfer strategic” în familie, pentru a menține veniturile la același nivel.

3. Bogdan Matei

Origine : fost senator și ministru al Tineretului și Sportului (PSD).

Carieră : după expirarea mandatului de parlamentar este instalat șef la Agenția Națională de Sport.

Observație: instituție cu activitate modestă, dar cu salarii consistente pentru șefii numiți politic.

