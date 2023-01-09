INFORMARE - ,,LUCRĂRI CONEXE CU CARACTER TEMPORAR PENTRU CONSTRUCȚIA AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI, SECȚIUNEA 2 BOIȚA - CORNETU Km 13+170 – 44 + 500, STAȚIE DE BETOANE COMUNA CÂINENI, SAT GREBLEȘTI”

miercuri, 20 august 2025

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de: MAPA İNŞAAT VE TİCARET ANONİM

ŞİRKETİ ANKARA – SUCURSALA BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 1, strada

Promoroacă, nr. 8-10, corp B, etaj 1, telefon 0787.823711, ce intenționează să solicite de la

Administrația Națională A.B.A. OLT – S.G.A. VÂLCEA, aviz de gospodărire a apelor

pentru investiția: ,,LUCRĂRI CONEXE CU CARACTER TEMPORAR PENTRU

CONSTRUCȚIA AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI, SECȚIUNEA 2 BOIȚA - CORNETU

Km 13+170 – 44 + 500, STAȚIE DE BETOANE COMUNA CÂINENI, SAT GREBLEȘTI”

Comuna Câineni, extravilan sat Greblești, județul Vâlcea

Această investiție este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu

completările și modificările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea

avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa

solicitantului sau la adresa de e-mail: [email protected];cocos.cosmin@

mapacengiz.com; [email protected]; telefon: 0787.823711.