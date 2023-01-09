INFORMARE - ,,LUCRĂRI CONEXE CU CARACTER TEMPORAR PENTRU CONSTRUCȚIA AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI, SECȚIUNEA 2 BOIȚA - CORNETU Km 13+170 – 44 + 500, STAȚIE DE BETOANE COMUNA CÂINENI, SAT GREBLEȘTI”

INFORMARE
Aceasta informare este efectuata de: MAPA İNŞAAT VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ ANKARA – SUCURSALA BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 1, strada
Promoroacă, nr. 8-10, corp B, etaj 1, telefon 0787.823711, ce intenționează să solicite de la
Administrația Națională A.B.A. OLT – S.G.A. VÂLCEA, aviz de gospodărire a apelor
pentru investiția: ,,LUCRĂRI CONEXE CU CARACTER TEMPORAR PENTRU
CONSTRUCȚIA AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI, SECȚIUNEA 2 BOIȚA - CORNETU
Km 13+170 – 44 + 500, STAȚIE DE BETOANE COMUNA CÂINENI, SAT GREBLEȘTI”
Comuna Câineni, extravilan sat Greblești, județul Vâlcea
Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu
completările și modificările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului sau la adresa de e-mail: [email protected];cocos.cosmin@
mapacengiz.com; [email protected]; telefon: 0787.823711.
