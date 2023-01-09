INFORMARE: „Înlocuire a 4 tronsoane din conductele de țiței Ø10¾’’ F1 și F2 Țicleni-Ploiești, în zona Orlești-Scăioși-Aurești, județul Vâlcea”

joi, 14 august 2025

I N F O R M A R E

Această informare este efectuată de CONPET S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, tel. 0244-401360, județul Prahova, ce intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Olt, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor: „Înlocuire a 4 tronsoane din conductele de țiței Ø10¾’’ F1 și F2 Țicleni-Ploiești, în zona Orlești-Scăioși-Aurești, județul Vâlcea”, amplasate pe teritoriul comunelor Orlești și Drăgoești, judeţul Vâlcea.

Aceasta investiţie este pentru protecția unui obiectiv existent.

Ca rezultat al procesului de producţie nu vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: Atanasiu Alexandru Dragoș, telefon 0723185663, după data de 19.08.2025.