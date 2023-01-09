Incident la o nuntă în Râmnicu Vâlcea – mireasa, atacată cu un pistol airsoft

Sâmbătă după-amiază, în centrul Râmnicului, un bărbat de 30 de ani a tras cu un pistol airsoft asupra mașinii în care se afla mireasa.

Individul striga cuvinte incoerente despre „război”, iar momentul a creat panică printre invitați și trecători. Mireasa a apelat imediat 112, iar polițiștii l-au imobilizat și l-au dus la sediul Poliției municipale.

Deși arma nu necesita autorizație, impactul psihologic a fost puternic. Femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție. Cercetările continuă, urmând să fie dispuse măsurile legale.