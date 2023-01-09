În atenția șomerilor: 872 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea

sâmbătă, 30 august 2025

COMUNICAT DE PRESĂ

Locuri de muncă vacante la nivel județean și în rețeaua EURES

872 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, sunt disponibile 872 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat – diverse domenii (119), operatori - diverse domenii de activitate (80), lucrător - diverse domenii (65), femeie serviciu (54), manipulant mărfuri (54), conducător auto transport rutier mărfuri (31), curier (29), lucrător gestionar (26), tâmplar universal (24), electrician – diverse domenii (23), șofer de autoturisme și camionete (23), lăcătuș mecanic (20), sudor (18), confecționer-montator produse din lemn (17), dulgher(exclusiv restaurator) (17), inginer – diverse domenii (16), mecanic (12), reprezentant comercial (11), agent de vânzări (10), bucătar (10), ciontolitor tranșator carne (10), încasator și cititor contoare (10), șef serviciu (9), vânzător (8), zugrav (8), ajutor bucătar (7), fierar betonist (6), consilier juridic (5), director magazin (5), asistent medical (5), vopsitor auto, mașinist la mașini de ambalat, manager de conținut web, manager de operațiuni/produs, manager de zonă, medic primar, ofițer operațiuni bancare, secretar notariat, specialist în achiziții, specialist marketing, specialist relații sociale, laborant chimist, director general societate comercială, contabil, brand manager, asistent manager, arhitect clădiri, administrator societate comercială, agent de securitate, barman, frezor universal, preparator mase plastice, etc.

350 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European/Uniunea Europeană



Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeană oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 350 locuri de muncă vacante, la data de 28 AUGUST 2025, după cum urmează:

GERMANIA – 91 locuri de muncă pentru: montatori țevi industriale, ajutor în podgorie, zugrav-tencuitor, izolator, coordonator montatori sisteme de conducte, zugrav, sudor MAG, electrician, lucrător ajutor la prelucrarea metalelor, operator stivuitor și educator.

ITALIA – 65 locuri de muncă pentru : lucrători în domeniul sportului și al pregătirii fizice – animatori centru de vacanță și șofer de autobuz.

NORVEGIA – 60 locuri de muncă pentru: muncitor în industria piscicolă, medic ortodont, bucătar, ajutor de bucătar și tehnician unghii.

FINLANDA – 53 locuri de muncă pentru : măcelar/tăietor carne, tinichigiu în construcții, muncitori prefabricate elemente beton, sudor TIG, sudor TIG/MIG, instalator de țevi în șantier naval și muncitori la demolări.

POLONIA – 27 locuri de muncă pentru: lucrător în depozit și muncitori în construcții. .

SLOVENIA – 17 locuri de muncă pentru : lucrător asamblare auto, instalator și sudor.

IRLANDA – 9 locuri de muncă pentru: recepționer, portar, asistent barman/ospătar, supervizor asistent cazare, asistent cazare, cofetar-patiser, bucătar și terapeut SPA.

AUSTRIA – 8 locuri de muncă pentru : operator robot placare cu laser, operator CNC, tehnician mecanic, technician electrician, strungar universal și mecanic auto.

MALTA – 7 locuri de muncă pentru: operator mașină CNC, manager de proiect, operator fabrica de piatra și Consultant Senior Dynamics 365.

OLANDA – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere.

SPANIA – 4 locuri de muncă pentru: montator pereți gips-carton.

DANEMARCA – 2 locuri de muncă pentru: zidar și dulgher.

FRANȚA – 1 loc de muncă pentru fizioterapeut.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în UE pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro/eures, pagina de facebook a instituței “AJOFM Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea, precum și la telefon 0250.735.608.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în județul Vâlcea pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro, pagina de facebook a instituței “AJOFM Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea.

Compartimentul Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ