Hotel Olănești &Spa Medical: Prinde pachetele noastre de toamnă: Reuma, Respiro, Alergii!

Nu rata toamna la Olănești! Te așteptăm cu oferte speciale pentru revitalizare și relaxare profundă, într-un cadru natural de poveste.
Prinde pachetele noastre de toamnă: Reuma, Respiro, Alergii.
Pachetul include:
Cazare cu mic dejun inclus
Tratament balneo
Consultație medicală
Masă – pensiune completă sau demipensiune (la alegere)
Bucură-te de beneficiile unei toamne liniștite și vindecătoare la Băile Olănești! Locuri limitate – rezervă acum!
DETALII DE CONTACT
ADRESA: Strada Băilor nr. 10, Băile Olănești, Vâlcea
EMAIL: [email protected]
WEB: WWW.HOTELOLANESTI.RO
TELEFON:+40 799 600 119, +4 0250 775 490
Lasă un răspuns