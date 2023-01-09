Hotel Olănești &Spa Medical: Prinde pachetele noastre de toamnă: Reuma, Respiro, Alergii!

duminică, 24 august 2025

Nu rata toamna la Olănești!  Te așteptăm cu oferte speciale pentru revitalizare și relaxare profundă, într-un cadru natural de poveste.

Prinde pachetele noastre de toamnă: Reuma, Respiro, Alergii.

Pachetul include:
Cazare cu mic dejun inclus
Tratament balneo
Consultație medicală
Masă – pensiune completă sau demipensiune (la alegere)

Bucură-te de beneficiile unei toamne liniștite și vindecătoare la Băile Olănești! Locuri limitate – rezervă acum!

DETALII DE CONTACT

ADRESA: Strada Băilor nr. 10, Băile Olănești, Vâlcea

EMAIL: [email protected]

WEB: WWW.HOTELOLANESTI.RO

TELEFON:+40 799 600 119, +4 0250 775 490

