marți, 12 august 2025

HAOS FINANCIAR ȘI DATORII NEJUSTIFICATE LA PRIMĂRIA DĂEȘTI – RAPORT EXPLOZIV AL CURȚII DE CONTURI

Un audit recent al Curții de Conturi a scos la iveală o serie de nereguli grave în gestionarea banului public la Primăria Dăești, condusă de primarul Gheorghe Valerian Popolan. Raportul aferent anului 2024 indică diferențe majore între evidențele contabile și situația reală a datoriilor, lipsa justificării unor sume uriașe, precum și plăți penalizatoare efectuate fără analiză prealabilă.

Datorii “fantomă” de peste 2 milioane de lei

Auditorii au descoperit că Primăria Dăești a raportat la 31 decembrie 2024 o datorie publică mai mare cu 440.549 lei decât cea reală, conform datelor Ministerului Finanțelor. Mai grav, în contabilitate figurează datorii nejustificate în valoare de 1.441.065 lei (necurente) și 601.891 lei (curente), sume preluate din anii anteriori fără clarificarea situației lor.

Proiecte PNRR fără evidență clară

Trei contracte de finanțare nerambursabilă, semnate cu Ministerul Dezvoltării, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației în cadrul PNRR, nu au fost gestionate conform cerințelor contractuale. Primăria nu a ținut o contabilitate analitică distinctă pe proiect, fapt ce îngreunează urmărirea banilor europeni și naționali alocați.

Peste 2,6 milioane de lei, plătiți prin executare silită

În 2024, Primăria Dăești a fost nevoită să achite 2.671.537 lei (inclusiv penalități de 2,64 milioane lei) în urma unei executări silite legate de o factură din 2016. Auditorii notează că nu s-a făcut nicio analiză asupra cauzelor care au dus la aceste pierderi masive din bugetul local.

Patrimoniu neevaluat și inventar incomplet

Primăria nu și-a reevaluat activele fixe corporale în ultimii trei ani, încălcând legislația. De asemenea, inventarierea patrimoniului nu a respectat prevederile legale – obiectivele de investiții în curs de execuție nu au fost evaluate pe stadii fizice, ceea ce înseamnă că administrația nu cunoaște exact valoarea bunurilor pe care le deține.

Control intern deficitar și recomandări ignorate

Deși există proceduri minime de control intern și audit public intern organizat prin ACoR Vâlcea, multe recomandări formulate în aprilie 2024 nu au fost implementate până la începutul lui 2025. Curtea de Conturi avertizează că lipsa acțiunii pentru recuperarea prejudiciilor poate atrage răspunderea legală a conducerii.

Concluzia auditorilor

Curtea de Conturi a emis o “opinie cu rezerve” asupra situațiilor financiare ale UATC Dăești, ceea ce înseamnă că documentele contabile nu reflectă fidel realitatea. Instituția a impus termene clare pentru corectarea situațiilor, majoritatea cu deadline la 30 septembrie 2025, și a avertizat că neimplementarea măsurilor ar putea avea consecințe juridice.

Raportul ridică întrebări serioase despre modul în care sunt gestionați banii publici în comuna Dăești și lasă deschisă problema unor posibile prejudicii care trebuie recuperate urgent.