marți, 26 august 2025

Guvernul pregătește măsuri drastice pentru datornici și asistații social: primarul Mircia Gutău susține noile reguli

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, că viitoarea hotărâre de guvern, care urmează să fie publicată în perioada următoare, va introduce reguli mai dure pentru persoanele cu datorii și pentru beneficiarii de ajutoare sociale.

Edilul a precizat că noile măsuri sunt necesare, în condițiile în care numeroși cetățeni primesc ajutoare sociale sau conduc autoturisme de lux, dar au restanțe consistente la taxe, impozite și amenzi. Potrivit acestuia, noile prevederi vor stimula responsabilitatea și implicarea civică.

În hotărârea de guvern va fi inclusă măsura prin care persoanele care nu își achită chiria vor fi evacuate din locuințe. Totodată, cei care acumulează amenzi neplătite nu își vor mai putea vinde mașinile. Primarul a dat exemplul unor persoane care conduc jeepuri de sute de mii de euro, dar au zeci de amenzi neachitate, situație care trebuie reglementată.

De asemenea, pachetul de măsuri prevede obligativitatea ca persoanele care primesc ajutor social să își achite taxele și impozitele locale. În cazul neachitării acestora, legea va permite reținerea directă a sumelor datorate din ajutorul social. Primarul consideră că această regulă este corectă, întrucât cetățenii nu trebuie doar să primească, ci și să își asume obligații.

Măsurile vor permite și reținerea amenzilor din ajutoarele sociale, ceea ce, în opinia edilului, îi va determina pe mulți să caute un loc de muncă. Gutău a subliniat că munca este singura cale de reușită în viață.

