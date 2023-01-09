Gutău da militaria jos din pod! Acțiune amplă de salubrizare în Colonie! Chiriasii care nu respectă ordinea si curatenia, amenintati cu evacuarea!

joi, 21 august 2025

📍Efective importante din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public, Poliției Locale și Primăriei Municipiului, coordonate de primarul Mircia Gutău, au descins în dimineața zilei de joi, 21 august, în Colonie Nuci pentru a rezolva o serie de aspecte ce țin de salubrizarea zonei și de respectarea legislației, a ordinii și a liniștii publice.

ℹ️ În urma acestui demers, s-au desființat mai multe împrejmuiri ilegale și construcții improvizate și a început eliberarea unei suprafețe de aproximativ 30.000 mp din domeniul public de deșeurile menajere sau provenind din construcții depozitate aici în ultima perioadă.

📍După curățarea zonei, se va proceda la igienizarea acesteia, se vor monta camere video și se va reglementa și restricționa accesul autovehiculelor pentru a preîntâmpina eventualele recidive.

ℹ️ Acțiunea vine după ce inspectorii zonali au aplicat, cu ocazia diverselor controale, mai multe amenzi totalizând 15.000 lei pentru aruncarea de gunoi, sancțiuni care, din păcate, nu au fost urmate și de o îmbunătățire a situației.

❗️”Nu voi face niciun rabat, vreau să se păstreze ordinea!”, a declarat ferm celor prezenți primarul Mircia Gutău, referindu-se la investițiile mari făcute în ultimii doi ani pentru modernizarea celor 6 bărăci totalizând 90 de locuințe sociale pe care municipiul le deține în Colonie.

ℹ️ Edilul-șef a adăugat că în perioada următoare se va face o analiză amănunțită atât la nivelul locuitorilor din fiecare unitate locativă, cât și la cel al plății amenzilor primite de aceștia, în urma controlului putându-se decide inclusiv evacuarea unora dintre chiriași.

