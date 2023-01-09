G4Media vândută lui Radu Budeanu, cel pe care îl înjurau nu demult! Atacuri grotești la adresa lui Bobby D!

Pe 12 august 2025, G4Media și publicațiile din trust (Economedia, G4Food, Techrider, Pets&Cats) au fost vândute integral companiei Titluri Quality, deținută de Radu Budeanu. Tranzacția a fost prezentată drept formarea „celui mai mare conglomerat de presă digitală din România”.

Însă ironia zilei? G4Media, cea care în trecut denunța vehement figure precum Budeanu ca „apropiați de PSD”, demonizându‑i în articole incisive, acum îi întinde covorul roșu. Dan Andronic, comentând tranzacția, scrie: „Dan Tăpălagă, cel care acum șase luni îl critica pe Radu Budeanu numindu‑l «un mogul media apropiat de PSD», apărea acum relaxat într-o fotografie alături de acesta”.

Ce arată asta? O schizofrenie editorială ce riscă să se întoarcă împotriva credibilității G4Media. În fața unei vânzări masive, invitația la compromis editorial pare prevestitoare.

De ce vinde cineva o afacere profitabilă unui „mogul penal”

În comunicatul oficial, se insistă că jurnaliștii fondatori vor rămâne implicați și că li se garantează independența editorială. Dar realismul economic impune alte interpretări.

Surse din media susțin că tranzacția s-ar fi ridicat la aproximativ 5 milioane de euro , deși există clauze de confidențialitate care împiedică confirmarea oficială.

Evaluarea inițială fusese de 6 milioane de euro , bazată pe un profit de circa 500.000 € în 2024 — însă investitorul Budeanu ar fi oferit mai puțin.

Raportul financiar: G4Media a avut în 2024 un profit net de aproximativ 3 milioane de lei (~600.000 €) dintr-o cifră de afaceri de aproape 6 milioane de lei .

Și atunci: de ce vinde cineva o afacere profitabilă unui „mogul penal”, așa cum l-a caracterizat Tudor Chirilă: „Omul care a intermediat o mită de 5 milioane de euro primită de Elena Udrea… Tristă zi pentru presa independentă”.

Reacții: furie, dezamăgire, frustrare

Reacțiile publice sunt tensionate:

Tudor Chirilă și-a exprimat dezamăgirea: „Tristă zi pentru presa independentă și încrederea în ea”

Diana Oncioiu a avertizat: „[…] nu-mi spuneți că Radu Budeanu, un apropiat PSD, este un investitor oarecare…”

Horia Ghibuțiu estimează că, sub umbrela Titluri Quality, se va crea „o imitație de jurnalism… care trivializează conceptul de presă decentă”

Dan Andronic a pus în lumină profitabilitatea G4Media și a remarcat că prețul plătit pare mic, ceea ce ridică întrebarea: „Pe cine sau ce a cumpărat, de fapt, Radu Budeanu?”

Mai mult, G4Media a publicat recent un articol ostil la adresa influencerului Bobby D, în care acesta a fost etichetat pe nedrept drept „conspiraționist” și „preferat al suveraniștilor”, doar pentru că are opinii diferite de linia editorială a publicației. Materialul l-a vizat într-un mod vădit tendențios, scoțând din context informații despre colaborările sale legale și plătite din fonduri publice — sume perfect justificate, de ordinul a 26.000 €, pentru activități desfășurate în mod transparent. În loc să recunoască popularitatea și influența pozitivă pe care Bobby D le are în rândul unei comunități numeroase, G4Media a ales să-l portretizeze într-o lumină negativă, fără a-i oferi dreptul real la replică.

În vâltoarea tranzacției, G4Media a sacrificat o bucată din reputația sa critică — transformându-se într-un vehicul tranzacțional printre titanii dominanți ai mass-media. Garantiile editoriale sunt pelicula de plastic care acoperă interese economice. Criticii de ieri devin figura simbolică a unei vânzări total contradictorii.

Nu e doar o simplă tranzacție: e o mostră electorală de cum presa independentă poate capitula, cumpărându-și, ironic, „independența” pentru un preț mai mic decât murmurul criticilor sale din trecut.