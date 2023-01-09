Fraudă informatică internațională: trei hackeri vâlceni arestați, prejudicii uriașe estimate la peste 100 de milioane de euro

Anchetă coordonată de ofițeri germani în Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Drăgășani: tranzacții online de peste 100 de milioane de euro, trei persoane au fost arestate

Autoritățile germane, cu coordonarea DIICOT, au dispus percheziții în Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Drăgășani cu privire la acțiuni de fraudă internațională pe internet. S-au făcut trei arestări, suspecții fiind trimiși în Germania. În total se cercetează tranzacții de peste 100 de milioane de euro, conform presei germane.

Departamentul de Investigații Criminale din Nürnberg și Centrul Bavarez pentru Criminalitate Informatică (ZCB) au reușit să identifice posibili autori în cazul unor fapte de fraudă internațională pe internet. Trei suspecți au fost arestați în timpul unei zile de acțiune în România - relateaza turnulsfatului.ro

Departamentul de Investigare a Criminalității Cibernetice (ECC) din cadrul Departamentului 5 de Investigații Criminale din Nürnberg și Centrul Bavarez de Criminalitate Cibernetică au desfășurat, începând cu luna august 2023, investigații extinse privind frauda comercială și de grup împotriva unui grup activ la nivel internațional. Acest grup este suspectat că a fraudat un număr mare de victime din întreaga lume prin intermediul internetului din noiembrie 2022 cel târziu până recent.

Preluau controlul magazinelor online

Activitățile frauduloase au început cu așa-numitele e-mailuri de phishing, pe care autorii le-au folosit pentru a obține date și, astfel, pentru a avea acces la conturile de comerciant cu amănuntul ale unei mari companii de comerț online prin corespondență.

După preluarea controlului, autorii au pus în vânzare diverse bunuri, cum ar fi televizoare sau console de jocuri, pe conturile comercianților cu amănuntul la prețuri foarte reduse. Numeroși clienți au plasat apoi comenzi, crezând că achiziționează o ofertă specială de la societăți de vânzare prin corespondență online de renume. Infractorii au încercat apoi să îi determine pe clienți să plătească prețul de achiziție în avans. De fapt, autorii nu au intenționat niciodată să trimită produsele oferite.

Tranzacții de comenzi în valoare totală de 100 de milioane de euro

Până în prezent, autorii au preluat peste 400 de conturi de comercianți online. Pe aceste conturi au fost plasate comenzi în valoare totală de peste 100 de milioane de euro. Din fericire, se pare că mulți cumpărători și-au dat seama la timp de fraudă înainte de a transfera prețul de achiziție. Cu toate acestea, se știe acum că sute de victime au căzut în plasa înșelăciunii perfide și au transferat în total aproape 300.000 de euro escrocilor. În plus, societățile de vânzare prin corespondență online ale căror conturi au fost preluate au suferit, de asemenea, pierderi financiare enorme ca urmare a blocării conturilor comercianților cu amănuntul și a recenziilor negative din partea clienților înșelați. Ca urmare, unele societăți de vânzare prin corespondență au fost chiar nevoite să își înceteze activitatea.

Anchetatorii presupun că multe cazuri nu au fost încă raportate, motiv pentru care numărul de cazuri neraportate poate fi mult mai mare.

În timpul anchetei privind cei șapte suspecți arestați în decembrie 2024, au existat indicii că alte persoane necunoscute anterior erau implicate în infracțiunile de fraudă.

Analizele criminalistice IT au arătat că acești suspecți operau, de asemenea, din România. Datorită investigațiilor transfrontaliere ale ECC și ZCB cu autoritățile din România, în special cu DIICOT o echipă comună de anchetă (JIT) a fost înființată prin Eurojust chiar la începutul investigațiilor. Aceasta este o echipă de anchetă temporară în care sunt implicate autorități din diferite state membre ale UE. În acest fel, măsurile de investigare pot fi convenite și coordonate direct și cât mai rapid posibil între autoritățile implicate.

În cadrul anchetei comune, JIT a reușit să îi identifice pe ceilalți trei suspecți și să avanseze astfel pregătirile pentru arestarea lor.

La 24 iunie 2025, aproximativ 60 de ofițeri, inclusiv ofițeri ECC, procurori ZCB și ofițeri DIICOT au percheziționat șapte proprietăți în Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Drăgășani și i-au arestat pe bărbați, în vârstă de 44, 32 și 27 de ani. Un număr mare de dispozitive electronice au fost confiscate în timpul perchezițiilor și sunt în prezent analizate.

Deținuții au fost ulterior extrădați în Germania și au fost prezentați unui magistrat la 31 iulie 2025. De atunci, aceștia se află în arest preventiv. Investigațiile în acest caz complex și transfrontalier sunt în curs de desfășurare.