Flagrant la Călimănești: Doi traficanți de „cristal” și canabis, reținuți și arestați după intervenția polițiștilor și DIICOT

joi, 14 august 2025

Doi suspecți – un bărbat și o femeie – au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de trafic de droguri de mare risc, după ce au fost prinși în flagrant, în Călimănești, de polițiștii rutieri din Vâlcea.

Potrivit anchetatorilor, în seara de 12 august 2025, cei doi transportau aproximativ 46 de grame de substanță cristalină (2MMC), destinată vânzării pe piața locală. În urma cercetărilor, s-a stabilit că bărbatul ar fi comercializat în această perioadă droguri de mare risc, în timp ce femeia ar fi vândut canabis.

A doua zi, pe 13 august, au avut loc 7 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost descoperite și ridicate cantități suplimentare de canabis și substanță cristalină, precum și alte probe relevante pentru anchetă.

Operațiunea, coordonată de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea și de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al echipajului canin al Serviciului Criminalistic și al jandarmilor din cadrul IJJ Vâlcea.

Surse judiciare afirmă că dosarul ar putea fi extins pentru a stabili dacă drogurile erau distribuite exclusiv în județ sau existau și alte rute de vânzare.

DIICOT reamintește că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.