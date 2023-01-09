Festival gratuit de limbi străine cu Oratorica – activități pentru copii și adulți pe 29 august

miercuri, 20 august 2025

Cinci limbi. Zeci de activități. O singură după-amiază. Pe 29 august, Oratorica aduce laolaltă engleza, franceza, germana, italiana și spaniola într-un festival în aer liber, unde tot ce ai de făcut e să te lași purtat de atmosferă.

Evenimentul e pentru tine dacă înveți o limbă și îți dorești o experiență diferită. Nu contează nivelul – fiecare zonă lingvistică propune provocări amuzante, jocuri conversaționale și interacțiuni cu traineri prietenoși. Poți participa activ sau doar observa, fără stres sau formalități.

Te așteaptă și momente de relaxare: filme scurte, gustări cu aromă internațională, oameni deschiși și zâmbete la tot pasul.

Notează-ți detaliile:

🗓 29 august, vineri

🕔 între orele 17:00 și 21:00

📍 Parcul Copou, Iași

🎟 acces gratuit, cu înscriere pw site-ul școlii

📬 locația exactă se trimite prin email, doar celor înscriși

Oratorica înseamnă învățare fără bariere – și e deschisă pentru toată familia. Așa că dacă vrei, poți veni și cu cel mic. E ocazia perfectă să descoperi cât de ușor poate fi să învețe o limbă prin joacă.