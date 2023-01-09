luni, 25 august 2025

Fenomen alarmant pe Dark Net: adolescenți vâlceni implicați în comerțul cu droguri

Un nou tip de pericol social ia amploare în județul Vâlcea: adolescenți care își comandă droguri de pe internetul ascuns, Dark Net, folosind aplicații criptate și monede virtuale. Fenomenul, deși discret, ridică mari semne de întrebare privind educația, prevenția și vigilența autorităților.

Cum funcționează rețeaua „invizibilă”

Potrivit unor surse judiciare, mai mulți adolescenți din Râmnicu Vâlcea și localitățile apropiate au fost identificați după ce și-au procurat substanțe interzise de pe Dark Net, folosind criptomonede și servicii de livrare aparent „nevinovate”.

Mecanismul este simplu și greu de detectat:

comenzile se fac prin canale criptate, inaccesibile internetului clasic;

plata se efectuează în Bitcoin sau alte criptomonede;

pachetele sunt livrate prin curier, mascate în colete banale (electronice, suplimente alimentare, haine).

De la consum la redistribuire

Cazurile nu se rezumă doar la consum. Surse apropiate anchetei susțin că unii dintre liceeni au început să își vândă surplusul către colegi sau cunoștințe, transformându-se în mici distribuitori locali. Fenomenul riscă să creeze adevărate rețele juvenile, imposibil de controlat fără o intervenție fermă.

Autorități prinse pe nepregătite

În timp ce poliția vorbește de „monitorizare și acțiuni preventive”, realitatea din teren arată o lipsă acută de resurse și de strategie. Părinții, de multe ori, habar nu au ce fac copiii lor pe internet, iar școala nu oferă decât campanii sterile despre „pericolul drogurilor”.

Un polițist sub acoperire declară pentru Adevărul:

„Generația TikTok a descoperit Dark Net-ul. E un joc pentru ei, o provocare. Problema e că, în câteva zile, jocul se transformă în dependență și infracțiune.”

Vâlcea – pol al criminalității informatice

Nu este pentru prima dată când județul Vâlcea apare în scandaluri de acest tip. De la fraude informatice și „hackeri de renume mondial” prinși la Râmnic, până la adolescenți care testează acum piața drogurilor online, Vâlcea confirmă o reputație întunecată: un loc unde tehnologia e folosită mai degrabă pentru ilegalități decât pentru inovație.

Întrebarea care rămâne

Cine poartă responsabilitatea? Părinții care nu își supraveghează copiii, școala care nu oferă educație digitală reală, sau autoritățile care închid ochii la o problemă în plină expansiune?

Un lucru e cert: fenomenul nu mai poate fi ignorat. Adolescenții vâlceni nu mai cumpără droguri „de pe stradă”, ci direct din fața calculatorului. Și, cât timp autoritățile se mișcă lent, Dark Net-ul continuă să fie „dealerul invizibil” care nu cere buletin, nu cunoaște frică și nu are limite.