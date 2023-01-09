EXCLUSIV – Auditul care zguduie Primăria Lădești: nereguli, ilegalități și bani publici gestionați haotic

miercuri, 13 august 2025

INVESTIGAȚIE – Cum gestionează Primăria Lădești banii și patrimoniul public: nereguli ascunse în acte

Un raport ad-hoc al Curții de Conturi a României, realizat de Camera de Conturi Vâlcea aruncă o lumină crudă asupra modului în care administrația comunei Lădești a gestionat banul public și patrimoniul comunității în ultimii patru ani. Documentul, obținut de noi, descrie un tablou de disfuncții administrative, lipsă de control intern și încălcări repetate ale legii – de la lucrări fără autorizație și bunuri neevidențiate, până la taxe neîncasate și proiecte recepționate pe hârtie, dar neverificate în fapt.

Lucrări de construcții mascate drept „reparații”

În 2022, primăria a executat lucrări de „reparații gard” la târgul comunal, pe o lungime de 294 metri liniari. În realitate, gardul a fost reconstruit din temelii: fundație de beton de 50 cm, elevație de 30 cm și panouri din beton, cu un cost total de 99.710,10 lei. Deși legea impunea autorizare, primăria nu a solicitat autorizație de construire. Mai mult, lucrarea a fost contabilizată ca „cheltuială curentă”, nu ca investiție, ceea ce a alterat situațiile financiare și valoarea patrimoniului public.

Locuințe ridicate fără autorizație

Inspectorii au descoperit și un caz în care un localnic (inițialele P.G.) a solicitat certificat de urbanism pentru o locuință, dar nu a cerut și autorizație de construire. Cu toate acestea, în teren exista deja parterul ridicat, zidăria fiind aproape finalizată. Proprietarul a fost amendat cu 1.000 lei, însă situația ridică întrebări privind lipsa controalelor în teren de către personalul autorizat al primăriei.

Taxe neîncasate, serviciu de salubrizare subfinanțat

Între 1 martie 2021 și 31 decembrie 2023, primăria nu a recuperat integral taxa specială de salubrizare. Restanțele însumau 26.370 lei, iar în multe cazuri nu s-a început procedura de executare silită. În paralel, operatorul de salubritate SC Brai Cata SRL a fost plătit din bugetul local, ceea ce înseamnă că pierderea a fost acoperită direct din banii comunității.

Patrimoniu fantomă

Bunuri de valoare – conducte de gaze naturale provenite dintr-un proiect sistat și țevi primite cu titlu gratuit – nu au fost nici evaluate la valoarea justă, nici înregistrate în contabilitate între 2022 și 2024. Abaterea încalcă Legea contabilității și ridică suspiciuni privind gestionarea materialelor și eventuale pierderi nejustificate.

Recepții de lucrări fără verificări

În 2024, a fost recepționată „Reabilitarea gospodăriei de apă” fără ca primăria să verifice dacă obligațiile contractuale au fost îndeplinite. Clauza esențială privind potabilitatea apei nu fusese respectată la momentul recepției: avizul Direcției de Sănătate Publică a fost obținut abia ulterior. Mai mult, președintele comisiei de recepție a refuzat să semneze procesul-verbal.

Târgul săptămânal – lipsă de evidență, lipsă de controale

Regulamentul local impune înregistrarea comercianților într-un registru special și verificări periodice. În realitate, nici evidența nu era ținută, nici primarul nu a efectuat controale între 2020 și 2024. Consecința directă: pierderi potențiale de venituri din taxele percepute.

Club sportiv fără contabilitate

Clubul Sportiv „Tractorul Lădești”, înființat în 2022 și aflat în subordinea Consiliului Local, nu a ținut nicio evidență contabilă de la înființare. Situațiile financiare lipsesc complet, iar președintele Consiliului de Administrație a recunoscut acest lucru în fața auditorilor. Este o încălcare directă a Legii contabilității și un risc major privind transparența în cheltuirea banilor.

Executări silite selective

La final de 2023, jumătate dintre persoanele fizice cu restanțe la taxe și impozite nu aveau declanșată procedura legală de recuperare. Postul de inspector fiscal a fost lăsat descoperit, atribuțiile fiind împărțite între alți angajați, ceea ce a dus la scăderea drastică a capacității de colectare.

Raportul notează lipsa unui control intern managerial funcțional, deficiențe în gestiunea riscurilor și în monitorizarea contractelor publice. Recomandările vizează evaluarea și înregistrarea corectă a bunurilor, recuperarea restanțelor prin executare silită, respectarea strictă a procedurilor de achiziții și autorizări, dar și organizarea contabilității entităților subordonate.

Foto: primar Nicolae Iordache