Dorina Mutu: Annabella cumpără 87 magazine Mega Image și Profi

Annabella, lanț românesc de supermarketuri, a ajuns la un acord pentru achiziția a 87 de magazine din România, operate în prezent de belgienii de la Ahold Delhaize, sub mărcile Profi și Mega Image - anunță wallstreet.ro

Din totalul unităților, 82 funcționează în prezent sub marca Profi, iar celelalte sub brandul Mega Image, fiind răspândite în mai multe regiuni ale țării.

Tranzacția are loc după ce Consiliul Concurenței a obligat Ahold Delhaize să vândă o parte din magazinele deținute, pentru a putea primi acordul în vederea preluării Profi.

Ce spun șefii Anabella

„Această achiziție se aliniază perfect strategiei noastre de extindere la nivel național și consolidează prezența Annabella pe piața românească. Magazinele pe care le preluăm vor trece sub brandul Annabella după finalizarea tranzacției. Locațiile lor se potrivesc foarte bine formatelor și modului nostru de lucru, reprezentând o completare valoroasă a rețelei. Apreciem profesionalismul, expertiza și dedicarea echipelor care gestionează aceste magazine în prezent – experiența lor în retail și cunoașterea clienților locali vor fi esențiale pentru a asigura continuitatea și excelența pe tot parcursul integrării”, a declarat Dorina Mutu, Director General Annabella.

Tranzacția trebuie să fie aprobată de Consiliul Concurenței. Până la acel moment, magazinele vor continua să fie operate sub mărcile Profi și Mega Image. Estimarea este ca tranzacția să fie încheiată până la sfârșitul anului 2025.

Despre Annabella

Annabella este o afacere antreprenorială 100% românească, controlată de familia Mutu. Cu peste trei decenii de activitate, rețeaua Annabella operează în prezent peste 100 de magazine în patru județe — Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița —, cu suprafețe cuprinse între 200 m² și 1.800 m². Unitățile funcționează sub trei formate distincte de retail, fiecare conceput pentru a răspunde nevoilor specifice ale comunităților deservite.