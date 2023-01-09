miercuri, 20 august 2025

Don Pedro SRL – Colosul hârtiei igienice din România. Vâlceanul Lazăr Petrișor: afaceri de sute de milioane, contracte publice și litigii în instanță

Cu o istorie de 30 de ani pe piața românească, Don Pedro SRL, companie înființată în 1995 la Linia - Budești, județul Vâlcea, s-a transformat într-un adevărat gigant al industriei de produse de uz gospodăresc și sanitar din hârtie și carton. Controlată de omul de afaceri Lazăr Petrișor, firmă cu capital social de 2 milioane lei, compania a ajuns în prezent la o cifră de afaceri impresionantă, de 236,5 milioane lei în 2024, chiar dacă a înregistrat o scădere de 6% față de anul precedent.

Indicatori financiari: profit solid, dar în scădere

Deși activitatea sa rămâne una profitabilă, profitul net de 18,3 milioane lei din 2024 a fost cu 12% mai mic decât în 2023. Compania are un număr mediu de 241 de angajați, ușor în scădere, și deține o capacitate de plată estimată la aproape 8 milioane lei. Ratingul de insolvență se menține în clasa C, cu o probabilitate extrem de redusă de insolvență (0,17%), iar riscul comercial și juridic sunt considerate scăzute.

În paralel, bilanțul arată o creștere constantă a activelor imobilizate și a capitalurilor proprii, semn că Don Pedro continuă să investească masiv în dezvoltarea sa, inclusiv prin linii de producție moderne și extinderea capacităților.

Afaceri cu statul și expansiune pe piețe externe

Compania este un jucător activ pe piața achizițiilor publice, fiind furnizor de hârtie igienică, șervețele și alte articole igienico-sanitare pentru instituții publice. Numai în 2025, a câștigat contracte directe cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, Inspectoratul Teritorial de Muncă, școli și spitale din județ, dar și cu alte instituții din țară. Valoarea contractelor variază de la câteva sute la câteva mii de lei, în funcție de cantitățile livrate.

Pe lângă relația cu statul, Don Pedro are și o dimensiune internațională. Importă materii prime din China, Germania, Austria sau Belgia, iar produsele finite ajung pe piețe externe precum Italia, Franța, Germania, Bulgaria și chiar Australia. Acest lucru confirmă statutul de exportator puternic al companiei vâlcene.

Litigii și provocări juridice

Deși financiar compania stă solid, Don Pedro are un istoric încărcat în ceea ce privește litigiile. În prezent, există peste 200 de dosare în instanță care implică societatea, majoritatea având legătură cu litigii comerciale sau proceduri de faliment în care firma este parte interesată. În unele cauze figurează ca pârât, în altele ca parte vătămată. Exemple recente includ procese la Tribunalul Galați, Tribunalul Sălaj, Curtea de Apel Pitești sau Înalta Curte de Casație și Justiție.

Astfel, în timp ce compania raportează un risc juridic scăzut din punct de vedere financiar, activitatea sa este intens disputată în plan juridic.

Diversificare și conexiuni de business

Don Pedro SRL nu activează izolat, ci este parte dintr-un mic holding coordonat de Lazăr Petrișor. Acesta controlează și alte firme precum Don Pedro Tissue SRL și Don Pedro Green Energy SRL, ambele cu sediul în județul Vâlcea. Mai mult, compania figurează ca acționar la Pedro Green Energy SRL, cu o cotă de 33,34%, semn că diversificarea către zona energiei regenerabile reprezintă un pilon strategic.

Don Pedro SRL este un exemplu clasic de companie românească plecată dintr-o zonă mică a țării, dar ajunsă să domine un sector vital al industriei de bunuri de larg consum. Cu o rețea de puncte de lucru în Vâlcea, București (Complexul China Town din Afumați) și alte locații, cu sute de angajați și contracte publice constante, firma a devenit un reper al industriei de hârtie igienică și produse conexe.

Chiar dacă scăderea cifrei de afaceri și a profitului în 2024 arată un trend de ajustare după creșterile anterioare, poziția solidă pe piața internă și internațională, combinată cu diversificarea în energie și reciclare, lasă de înțeles că Don Pedro SRL își va păstra statutul de jucător strategic al economiei vâlcene și naționale.

Tiberiu Pîrnău