Doar o treime dintre vâlceni contribuie efectiv la sănătate. Restul beneficiază fără să plătească

vineri, 22 august 2025

Situație alarmantă în sistemul public de sănătate din județul Vâlcea: doar 33,91% dintre persoanele asigurate contribuie efectiv la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Cu alte cuvinte, două treimi dintre cei înscriși în sistem beneficiază de servicii medicale fără să aducă niciun leu la buget.

Cifrele reale

La sfârșitul lunii iunie 2025, în județul Vâlcea erau înregistrați 382.778 de locuitori. Dintre aceștia, 291.090 figurează ca persoane asigurate în sistemul public de sănătate. Numai 33,91% dintre asigurați – adică aproximativ 98.700 de vâlceni – plătesc efectiv contribuții. Restul de 192.390, adică 66,09%, sunt scutiți de plată sau beneficiază de asigurare prin alte forme (categorii exceptate, șomeri, copii, pensionari etc.).

Povara pusă pe umerii celor activi

Aceste cifre scot la iveală o realitate îngrijorătoare: povara financiară a sistemului sanitar cade pe umerii unui număr redus de contribuabili. În timp ce marea majoritate beneficiază de servicii, doar o treime susține întreg mecanismul.

Situația este agravată și de faptul că mulți dintre cei exceptați apelează frecvent la sistemul medical – copii, vârstnici și bolnavi cronici – generând costuri mari.

Declarația directorului CAS Vâlcea

Contactat de redacție, directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vâlcea, Alin Voiculet, a explicat dezechilibrul: