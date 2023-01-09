Dinții cupei: Cum alegi modelul corect pentru tipul tău de lucrare

Știi că alegerea corectă a dinților de cupă pentru excavator, încărcător sau buldoexcavator este esențială pentru reducerea uzurii premature, atât a dinților, cât și a cupei, și pentru a permite utilajului să funcționeze la capacitate maximă?

De multe ori, o cupă nouă vine echipată cu dinți standard, care nu sunt întotdeauna potriviți pentru lucrarea sau tipul tău de lucrări. Rezultatul? Productivitate redusă și costuri mai mari de întreținere.

Pentru a face alegerea corectă, este important să ții cont de tipul de material pe care urmează să îl manipulezi și de natura lucrării pe care utilajul o va executa. Iată câteva recomandări pentru selectarea modelului adecvat de dinți de cupă, pentru diferite condiții de lucru.

Soluri normale, neabrazive - dinți standard

Destinați pentru lucrări în soluri normale, neabrazive, dinții standard (numiți și tip „chisel”) sunt o alegere optimă pentru aplicațiile de zi cu zi. Pătrund eficient în pământ datorită formei ușor ascuțite și a lungimii moderate, fără să amplifice șocurile și vibrațiile transmise către brațul utilajului și către transmisia finală.

Dinții de cupă standard se montează ușor, sunt rezistenți și oferă o durată de viață bună în condiții obișnuite de lucru. Sunt ideali pentru:

săparea fundațiilor pentru clădiri rezidențiale sau industriale;

încărcarea pământului excavat în basculante;

modelarea terenului pentru drumuri sau amenajări peisagistice;

excavări generale în șantiere de construcții.

Soluri extrem de dure și abrazive - dinți Tiger

Proiectați pentru soluri extrem de dure și abrazive, dinții Tiger au un vârf îngust, ascuțit și alungit, conceput special pentru a concentra forța utilajului într-un punct mic. Această formă le permite să pătrundă adânc în materialele compacte, reducând rezistența la intrare și permițând cupei să desprindă și să încarce mai ușor materialul.

Nu se recomandă utilizarea dinților Tiger în sol înghețat, unde rezistența nu este doar mare, ci și neuniformă, și poate genera șocuri puternice la impact. Aceste șocuri sunt transmise prin braț și trenul de rulare, ajungând până la transmisia finală a miniexcavatorului sau utilajului greu. Rezultatul poate fi uzură accelerată a angrenajelor și rulmenților, scurgeri de ulei sau chiar avarii costisitoare.

Exemple de aplicații unde dinții Tiger sunt potriviți:

spargerea stratului de argilă compactată din cariere sau șantiere;

excavarea fundațiilor în zone cu rocă fragmentată dură;

îndepărtarea stratului de asfalt vechi înainte de reconstrucția drumului.

Sol înghețat și rocă tare - dinți de cupă Twin Tiger

Dinții Twin Tiger sunt proiectați pentru lucrări grele în sol înghețat și rocă tare, acolo unde este nevoie de o tăiere eficientă pe marginile cupei. Au două vârfuri ascuțite, orientate lateral, care creează câte un canal de pătrundere pe fiecare parte a cupei. Nu se recomandă utilizarea dinților de cupă twin tiger în soluri afânate, nisipoase sau cu umiditate scăzută.

Sunt ideali pentru:

excavarea solului înghețat în lucrări de infrastructură iarna;

pregătirea fundațiilor în zone montane cu strat de rocă superficial;

lucrări miniere în cariere de piatră dură.

Nisip, mulci, materiale ușoare - dinți de cupă Flare

Dinții Flare sunt concepuți pentru manipularea materialelor ușoare și afânate, precum nisipul, pietrișul fin, mulciul sau resturile vegetale. Se remarcă printr-o muchie lată care acoperă o suprafață mai mare la fiecare trecere, crescând volumul de material colectat într-un singur ciclu. Nu sunt adecvați pentru lucrările în soluri dure sau compacte, unde pătrunderea este dificilă și ineficientă.

Sunt ideali pentru:

încărcarea nisipului sau pietrișului fin în construcții;

manipularea mulciului sau materialului vegetal în lucrări de peisagistică;

curățarea și nivelarea terenurilor cu sol afânat.

Terenuri cu rocă, dar nu extrem de dure sau abrazive - dinți de cupă Rock

Dinții Rock sunt proiectați pentru lucrări în terenuri cu rocă și pietriș, dar nu în soluri extrem de dure sau foarte abrazive. Au o construcție robustă, cu vârf rezistent și muchii laterale întărite, care le permit să pătrundă în masa de pietriș sau rocă spartă și să desprindă eficient materialul. În condiții extreme, cum ar fi rocă masivă foarte dură sau minerale cu grad ridicat de abraziune, vârful și muchiile laterale ale dinților Rock se uzează, însă, rapid.

Sunt ideali pentru:

excavarea fundațiilor pe teren pietros;

încărcarea rocilor de dimensiuni mici și medii în utilaje de transport;

pregătirea drumurilor forestiere pe teren cu pietriș și bolovani.

Soluri extrem de dure și abrazive - dinți de cupă pentru pătrundere

Dinții Penetration sunt proiectați special pentru lucrări în soluri extrem de dure și abrazive, unde este necesară o pătrundere rapidă și eficientă. Au un vârf ascuțit, fie conic, fie în formă de daltă, ceea ce le permite să taie și să fractureze materialul cu efort minim din partea utilajului. În materiale ușoare precum nisipul sau pământul afânat, forma îngustă pătrunde prea adânc, ridicând puțin material și reducând eficiența, fără beneficii reale.

Sunt potriviți pentru:

forarea și pătrunderea în stratul de rocă dură în construcții de infrastructură;

deschiderea drumurilor temporare în zone cu substrat stâncos;

excavarea carierelor de piatră dură sau a zonelor cu beton vechi.

Sol înghețat și rocă dură - dinți de cupă Heavy Duty

Dinții Heavy Duty sunt dinți ranforsați, construiți din oțel de înaltă rezistență și proiectați pentru a face față aplicațiilor grele, cu abraziune ridicată și impact intens. Au o structură robustă și o zonă de lucru întărită. În soluri afânate sau nisipoase, masa și rezistența suplimentară a dinților Heavy Duty nu aduc, însă, vreun beneficiu real.

Sunt optimi pentru:

demolarea terenurilor înghețate pentru instalarea conductelor sau cablurilor;

excavarea în cariere cu blocuri mari de piatră;

înlăturarea stratului de rocă dură pentru construcția de baraje sau fundații masive.

Ghidează-te după informațiile de mai sus și alege întotdeauna dinții de cupă potriviți tipului de sol și lucrării tale. Astfel vei lucra mai rapid, mai eficient și cu costuri de întreținere reduse.