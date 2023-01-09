DEZVĂLUIRI ȘOCANTE! Milioane lipsă și management dezastruos la RAJDP Vâlcea! Regia în pericol de colaps financiar!

marți, 12 august 2025

Un raport devastator al Curții de Conturi scoate la iveală modul în care Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri (RAJDP) Vâlcea, aflată sub autoritatea Consiliului Județean, a încălcat legea în serie, administrând patrimoniul public cu un amestec toxic de nepăsare, haos financiar și decizii ilegale. Concluzia auditului este clară: „neconformități generalizate”, cu efecte majore asupra activității și bugetului.

Investiții „pe lângă buget” și leasinguri ascunse

În anii 2022-2023, RAJDP a depășit bugetul de investiții cu peste 2,4 milioane lei, realizând lucrări care nici măcar nu figurau pe lista aprobată de Consiliul Județean. În plus, contractele de leasing pentru autoturisme, încheiate în acea perioadă, nu au fost trecute nici în buget, nici în programul de investiții, încălcând flagrant legislația financiară.

Contabilitate „creativă” și patrimoniu umflat artificial

Auditorii au descoperit erori contabile grave: active înregistrate greșit, amortizări omise, restituiri operate ilegal pe cheltuieli și chiar majorarea fictivă a patrimoniului regiei cu peste 15 milioane lei, incluzând bunuri pe care RAJDP nici măcar nu le deține în proprietate. Mai mult, în 2023 s-au efectuat reglaje contabile de peste 2,26 milioane lei fără documente justificative.

Achiziții publice și contracte ilegale

Procedurile interne de achiziții au fost ignorate: produse cumpărate direct, deși trebuiau licitate, lipsa evaluării furnizorilor, programe de achiziții incomplete. Într-un caz flagrant, conducerea RAJDP a acordat drept de superficie pentru un teren din Galicea fără mandatul Consiliului Județean, depășindu-și atribuțiile legale.

Bani pierduți prin neglijență

Regia nu a calculat penalități de întârziere pentru chirii restante, nu a constituit fondul de rezervă obligatoriu, nu a inventariat corect patrimoniul și nu a înregistrat în contabilitate bunuri primite gratuit (telefoane și echipamente). În plus, cheltuielile cu telefonia mobilă au depășit plafonul legal, iar sumele nu au fost recuperate de la angajați.

Prețuri „preferențiale” și pierderi auto-provocate

RAJDP a vândut produse și servicii către terți la tarife sub costul de producție, fără aprobarea Consiliului de Administrație și fără respectarea propriilor reguli privind calculul prețurilor. În unele cazuri, prețurile practicate pentru clienți privați au fost mai mici decât cele pentru Consiliul Județean, deși resursele provin din patrimoniul public.

Concluzia Curții de Conturi: management defectuos și risc de blocaj economic

Raportul avertizează că lipsa de disciplină financiară, neglijarea recuperării creanțelor și creșterea explozivă a plăților restante (de la 7,27 milioane lei în 2022 la 15,18 milioane lei în 2023) pun regia în pericol de colaps financiar.

Imaginea RAJDP Vâlcea care reiese din acest audit este a unei instituții ce funcționează în afara cadrului legal, cu o conducere care ignoră atât regulile interne, cât și obligațiile față de banul public.

Așteptăm punctul de vedere al Consiliului Județean Vâlcea, instituția care are în subordine RAJDP!

Tiberiu Pîrnău

Cititi RAPORTUL CURTII DE CONTURI: 2025-04-08_AC_RADJP_Valcea