Farmacistul-șef al Spitalului Județean Vâlcea, George Apostolescu, sponsorizat de giganți farma cu peste 37.000 de lei în ultimii ani

Congrese internaționale, cazare de lux, transport, mese și taxe de participare plătite integral de companii farmaceutice – toate acestea se regăsesc în declarațiile de sponsorizare depuse de farmacistul-șef de la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Florian George Apostolescu, în ultimii trei ani. Sumele sunt considerabile, iar întrebarea inevitabilă este: ce primește industria în schimbul acestor sponsorizări?

Călătorii pe banii industriei farmaceutice

Potrivit Platformei Naționale de Raportare a Sponsorizărilor în Domeniul Sănătății, farmacistul Apostolescu a fost sponsorizat în repetate rânduri de către companii precum Vifor Pharma, Ewopharma sau Medochemie, pentru participarea la congrese naționale și internaționale.

Spre exemplu, în martie 2024, compania Ewopharma România SRL a acoperit integral participarea farmacistului la Congresul European al Asociației Farmaciștilor de Spital de la Bordeaux, Franța. Sponsorizarea – în valoare de 11.445,68 RON – a inclus taxa de participare, cazare și transport.

Citiți aici continuarea: https://realitateadevalcea.net/farmacistul-sef-al-spitalului-judetean-valcea-george-apostolescu-sponsorizat-de-giganti-farma-cu-peste-37-000-de-lei-in-ultimii-ani/