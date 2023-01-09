miercuri, 13 august 2025

DEZVĂLUIRI: Cum a pierdut Primăria Șirineasa 25.000 lei din... închirierea pășunilor comunale

Un audit recent al Curții de Conturi scoate la iveală o serie de nereguli grave în administrarea islazurilor comunale din Șirineasa, județul Vâlcea, între 2022 și 2024. Inspectorii au concluzionat că la Primăria Șirineasa există nereguli serioase – contracte expirate, chirii neîncasate, sume neactualizate la inflație și lipsă de control intern – însă situația poate fi îndreptată dacă se iau măsuri concrete.

Contracte expirate, dar pășunatul a continuat fără plată

Începând cu 12 iunie 2022, două contracte de închiriere a pajiștilor, semnate în 2015 și valabile 7 ani, au expirat de drept. Cu toate acestea, pășunatul a continuat până în octombrie 2022, fără ca primăria să încaseze chiria aferentă – o pierdere de aproape 11.000 lei, la care se adaugă penalități de peste 3.000 lei.

Chirii incomplete și penalități ignorate

O asociație agricolă din localitate a utilizat pajiști din domeniul privat al comunei fără să achite integral chiria pentru perioada 1 ianuarie – 12 iunie 2022. Din suma datorată lipsesc 4.723 lei, plus penalități de 779 lei, bani care nu au fost nici măcar înregistrați în evidențele fiscale.

Inflația nu există la Primăria Șirineasa

Pentru cinci contracte în derulare, primăria nu a actualizat chiria în 2023 conform indicelui de inflație stabilit de INS. Rezultatul: o pierdere suplimentară de aproape 7.000 lei, la care se adaugă penalități de peste 380 lei. Mai grav, nu s-au făcut controalele anuale prevăzute de lege, nu s-au cerut situațiile lucrărilor de întreținere și nici declarațiile privind efectivele de animale. Registrul de evidență a pajiștilor nici măcar nu există.

Control intern paralizat

Raportul arată și un eșec total în implementarea sistemului de control intern managerial. Comisia de monitorizare nu a funcționat între 2022 și 2024, nu există registrul riscurilor, nu s-au făcut autoevaluări și nu s-au emis proceduri clare pentru urmărirea contractelor. În plus, fișele de post nu conțin atribuții precise pentru gestionarea acestor contracte, iar evaluarea performanței angajaților lipsește complet.

Primăria recunoaște problemele

În fața probelor prezentate, conducerea comunei a acceptat integral concluziile auditului și a promis măsuri până la 30 septembrie 2025, inclusiv recuperarea sumelor neîncasate, actualizarea chiriei conform legii și reorganizarea sistemului de control intern.

Cazul Șirineasa este un exemplu de manual despre cum lipsa de implicare, nepăsarea față de proceduri și controlul intern defectuos pot costa comunitatea mii de lei. Banii pierduți nu sunt doar cifre pe hârtie – ei reprezintă fonduri care ar fi putut fi folosite pentru dezvoltarea locală. Rămâne de văzut dacă promisiunile administrației se vor transforma în acțiuni concrete sau dacă aceste nereguli vor continua în următorii ani.

Foto: primar Ion Streinu