joi, 14 august 2025

Deputatul AUR Nicolae Mîndrescu: „Profesorii anunță grevă generală! Guvernul Bolojan sacrifică educația românească”

Tensiunea din învățământul românesc atinge un nou punct critic. Profesorii amenință cu grevă generală și refuză să înceapă anul școlar pe 8 septembrie, acuzând Guvernul condus de Ilie Bolojan că „sacrifică educația” prin tăieri salariale, clase supraaglomerate și condiții de lucru „inumane”.

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, a transmis un mesaj ferm de susținere a cadrelor didactice, catalogând situația drept „o rușine națională” și cerând măsuri imediate pentru salvarea sistemului de învățământ.

„Negocierile au eșuat, iar profesorii sunt siliți să protesteze pentru a fi auziți. Guvernul Bolojan trebuie să înceteze tăierile în educație și să respecte angajamentele asumate. Școlile din România au nevoie de condiții demne, nu de austeritate impusă pe spinarea copiilor și a dascălilor”, a declarat Mîndrescu.

Trei cerințe esențiale ale profesorilor:

Stop tăierilor din educație și garantarea salariilor decente pentru profesori;

Respectarea angajamentelor guvernamentale privind modernizarea școlilor;

Alocarea a 6% din PIB pentru învățământ, conform legii și promisiunilor repetate.

Mîndrescu avertizează că, dacă Executivul va continua să ignore revendicările, AUR va fi „în prima linie” alături de profesori, în stradă.

„Educația nu poate fi tratată ca o povară bugetară. Fără profesori respectați și bine plătiți, nu vom avea niciodată o Românie puternică. Dacă guvernul persistă în această politică de distrugere, va găsi sindicatele și opoziția unite împotriva sa”, a mai spus parlamentarul vâlcean.

Declanșarea unei greve generale la începutul anului școlar ar bloca activitatea în mii de unități de învățământ din întreaga țară, afectând milioane de elevi. Sindicatele din educație urmează să stabilească în zilele următoare calendarul protestelor și forma finală a acțiunilor revendicative.