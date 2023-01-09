vineri, 29 august 2025

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu: „Guvernul Bolojan = dictatură pe repede înainte!”

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, lansează un nou atac dur la adresa Cabinetului condus de Ilie Bolojan, acuzându-l de abuzuri fără precedent și de încălcarea flagrantă a Constituției. Parlamentarul susține că Executivul pregătește să își angajeze răspunderea, într-o singură zi, pe șase pachete legislative care vizează modificarea a peste 50 de legi și 200 de acte normative.

„Guvernul Bolojan pregătește un abuz fără precedent: șase angajări de răspundere într-o singură zi, pe pachete ce modifică peste 50 de legi și 200 de acte normative. Este o sfidare brutală a Constituției și o dovadă clară că acest guvern alunecă spre autoritarism. Articolul 114 nu a fost scris pentru ca un premier să rescrie întreaga legislație a țării după bunul plac. Parlamentul, democrația și românii sunt reduși la tăcere, iar România riscă să fie condusă prin abuz și dictat”, a declarat Mîndrescu.

Acesta atrage atenția că intenția Guvernului de a folosi angajarea răspunderii în serie arată o lipsă totală de respect față de rolul Parlamentului, transformând puterea legislativă într-o simplă anexă a Executivului. „Nu putem accepta ca România să devină un experiment de dictatură modernă, mascată sub aparența eficienței administrative. Democrația presupune dezbatere, transparență și consultare, nu decizii impuse cu forța”, a adăugat deputatul AUR de Vâlcea.

Mîndrescu a subliniat că AUR va contesta toate aceste demersuri în Parlament și, dacă va fi cazul, la Curtea Constituțională, avertizând că România riscă să alunece pe o pantă periculoasă, în care abuzul devine regulă, iar vocea cetățenilor este anulată.