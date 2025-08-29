vineri, 29 august 2025

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu: „Guvernul Bolojan pregătește o lovitură de stat legislativă!”

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, ia poziție fermă împotriva intenției Guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe un pachet legislativ care vizează modificarea a peste 50 de legi și peste 200 de acte normative. Parlamentarul vâlcean denunță „cea mai gravă tentativă de abuz constituțional din ultimii 30 de ani”, catalogând demersul drept „o lovitură de stat legislativă”.

„Guvernul Bolojan vrea să treacă peste Parlament și peste poporul român, rescriind în grabă legi fundamentale din domenii vitale – sănătate, educație, justiție, siguranță națională, administrație și fiscalitate. Această abordare nu are nimic de-a face cu spiritul și litera Constituției României. Articolul 114 permite asumarea răspunderii doar pe un proiect de lege, pe o declarație de politică generală sau pe un program, nu pe sute de modificări care schimbă din temelii arhitectura statului. Ne aflăm în fața unei tentative de desființare a Parlamentului, pentru că Executivul își arogă abuziv rolul de legiuitor unic”, a declarat deputatul Antonio Popescu.

Acesta atrage atenția că multe dintre legile vizate – precum Codul fiscal, Codul administrativ, Legea pensiilor, Statutul magistraților, Codul rutier sau Legea finanțelor publice – vor avea un impact uriaș asupra fiecărui cetățean, asupra economiei și asupra administrațiilor locale. „Este inadmisibil ca asemenea transformări radicale să fie făcute pe șest, prin forțare constituțională, fără dezbateri reale, fără consultarea Parlamentului și a societății civile. Este un derapaj de tip autocratic, care amintește de cele mai negre momente ale guvernării Boc, dar dus acum la un nivel mult mai periculos”, a mai spus Popescu.

Deputatul AUR de Vâlcea anunță că formațiunea va depune moțiune de cenzură și va sesiza Curtea Constituțională. În paralel, parlamentarii AUR vor sesiza instituțiile europene pentru a atrage atenția asupra acestui derapaj. „Dacă CCR nu intervine ferm, atunci în România Parlamentul va deveni doar un decor inutil. Este datoria noastră, a opoziției, să apărăm democrația și echilibrul constituțional. Dacă se acceptă o astfel de practică, mâine Guvernul va putea decide orice, fără niciun control democratic. Nu putem permite transformarea României într-un stat condus prin dictat!”, a subliniat Antonio Popescu.

Deputatul vâlcean a transmis și un mesaj către cetățenii din județul său: „Românii din Vâlcea, ca și din întreaga țară, trebuie să știe că aceste modificări le vor afecta direct viața de zi cu zi – de la taxe și impozite, la pensii, salarii și servicii publice. Este momentul să fim vigilenți și să nu lăsăm Guvernul Bolojan să calce în picioare Constituția și democrația.”