sâmbătă, 9 august 2025

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, acuză Guvernul Bolojan: „Românii au ajuns inamicul public numărul unu”

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, lansează un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzându-l că tratează românii „ca pe inamicul public numărul unu” și că ia decizii care afectează direct viitorul celor care muncesc cinstit.

Potrivit parlamentarului, contribuțiile cetățenilor „sunt confiscate”, iar românii nu vor avea acces liber nici la banii din Pilonul II de pensii, care vor fi gestionați de firme „străine” ce își vor crește veniturile pe seama acestor măsuri. În același timp, subliniază Popescu, pensiile speciale rămân neatinse, iar marile corporații multinaționale nu sunt afectate de reformele propuse.

„Reforma reală ar fi trebuit să înceapă cu sacrificii la vârf, nu cu jefuirea celor care muncesc. În România de azi, dacă muncești și ești cinstit, plătești pentru o guvernare incapabilă să ia decizii pentru bunăstarea propriului popor”, a declarat deputatul AUR.

Antonio Popescu consideră că actuala coaliție de guvernare este „toxică” și acționează cu complicitate în favoarea unor interese economice externe, în detrimentul cetățenilor români.